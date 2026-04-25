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La mejor receta de risotto de calabaza: cremosa y fácil de preparar

Receta de risotto de calabaza, un plato cremoso, suave y lleno de sabor ideal para una comida reconfortante.

Candela Spann

Esta risotto de calabaza es perfecta ¡probala!

Esta risotto de calabaza es perfecta ¡probala!

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Esta receta de risotto de calabaza es ideal para quienes buscan un plato cremoso, reconfortante y lleno de sabor. La calabaza aporta dulzura natural y una textura suave que se integra perfectamente con el arroz. Es una delicia simple, elegante y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!

Risotto de calabaza, la receta detrás de un plato perfecto
Risotto de calabaza, la receta detr&aacute;s de un plato perfecto

Risotto de calabaza, la receta detrás de un plato perfecto

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Arroz arborio — 300 gramos
  • Calabaza — 400 gramos
  • Caldo de verduras — 1 litro
  • Cebolla — 1 unidad
  • Ajo — 1 diente
  • Queso rallado — 80 gramos
  • Manteca — 40 gramos
  • Aceite de oliva — 20 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear un risotto de calabaza delicioso

1- Cortar la calabaza en cubos y cocinarla hasta que esté tierna.

2- Pisar la calabaza hasta obtener un puré.

3- Saltear la cebolla y el ajo en el aceite de oliva hasta que estén transparentes.

4- Agregar el arroz arborio y mezclar durante unos minutos.

5- Incorporar el caldo de verduras de a poco, revolviendo constantemente.

6- Agregar el puré de calabaza y continuar la cocción.

7- Incorporar la manteca y el queso rallado para dar cremosidad.

8- Ajustar con sal y pimienta y servir el risotto bien caliente.

Te compartimos nuestra receta imbatible de risotto de calabaza
Te compartimos nuestra receta imbatible de risotto de calabaza

Te compartimos nuestra receta imbatible de risotto de calabaza

De la cocina a la mesa

El risotto de calabaza es una opción perfecta para quienes buscan una comida cremosa y reconfortante. Esta receta combina la suavidad de la calabaza con la textura del arroz, logrando un plato equilibrado y lleno de sabor. Es ideal para una cena especial o para disfrutar algo distinto en casa. Además, se puede personalizar agregando queso extra, hierbas o incluso frutos secos. El secreto está en la cocción lenta y en revolver constantemente para lograr esa cremosidad característica. Este risotto casero es simple, elegante y delicioso. ¡A disfrutar!

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