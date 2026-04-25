La mejor receta de risotto de calabaza: cremosa y fácil de preparar
Receta de risotto de calabaza, un plato cremoso, suave y lleno de sabor ideal para una comida reconfortante.
Esta receta de risotto de calabaza es ideal para quienes buscan un plato cremoso, reconfortante y lleno de sabor. La calabaza aporta dulzura natural y una textura suave que se integra perfectamente con el arroz. Es una delicia simple, elegante y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Arroz arborio — 300 gramos
- Calabaza — 400 gramos
- Caldo de verduras — 1 litro
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Queso rallado — 80 gramos
- Manteca — 40 gramos
- Aceite de oliva — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un risotto de calabaza delicioso
1- Cortar la calabaza en cubos y cocinarla hasta que esté tierna.
2- Pisar la calabaza hasta obtener un puré.
3- Saltear la cebolla y el ajo en el aceite de oliva hasta que estén transparentes.
4- Agregar el arroz arborio y mezclar durante unos minutos.
5- Incorporar el caldo de verduras de a poco, revolviendo constantemente.
6- Agregar el puré de calabaza y continuar la cocción.
7- Incorporar la manteca y el queso rallado para dar cremosidad.
8- Ajustar con sal y pimienta y servir el risotto bien caliente.
De la cocina a la mesa
El risotto de calabaza es una opción perfecta para quienes buscan una comida cremosa y reconfortante. Esta receta combina la suavidad de la calabaza con la textura del arroz, logrando un plato equilibrado y lleno de sabor. Es ideal para una cena especial o para disfrutar algo distinto en casa. Además, se puede personalizar agregando queso extra, hierbas o incluso frutos secos. El secreto está en la cocción lenta y en revolver constantemente para lograr esa cremosidad característica. Este risotto casero es simple, elegante y delicioso. ¡A disfrutar!