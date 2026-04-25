La mejor receta de risotto de calabaza: cremosa y fácil de preparar

Esta receta de risotto de calabaza es ideal para quienes buscan un plato cremoso, reconfortante y lleno de sabor. La calabaza aporta dulzura natural y una textura suave que se integra perfectamente con el arroz. Es una delicia simple, elegante y perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!

Risotto de calabaza, la receta detrás de un plato perfecto

Risotto de calabaza, la receta detrás de un plato perfecto

1- Cortar la calabaza en cubos y cocinarla hasta que esté tierna.

2- Pisar la calabaza hasta obtener un puré.

3- Saltear la cebolla y el ajo en el aceite de oliva hasta que estén transparentes.

4- Agregar el arroz arborio y mezclar durante unos minutos.

5- Incorporar el caldo de verduras de a poco, revolviendo constantemente.

6- Agregar el puré de calabaza y continuar la cocción.

7- Incorporar la manteca y el queso rallado para dar cremosidad.

8- Ajustar con sal y pimienta y servir el risotto bien caliente.

Te compartimos nuestra receta imbatible de risotto de calabaza Te compartimos nuestra receta imbatible de risotto de calabaza Shutterstock

De la cocina a la mesa

El risotto de calabaza es una opción perfecta para quienes buscan una comida cremosa y reconfortante. Esta receta combina la suavidad de la calabaza con la textura del arroz, logrando un plato equilibrado y lleno de sabor. Es ideal para una cena especial o para disfrutar algo distinto en casa. Además, se puede personalizar agregando queso extra, hierbas o incluso frutos secos. El secreto está en la cocción lenta y en revolver constantemente para lograr esa cremosidad característica. Este risotto casero es simple, elegante y delicioso. ¡A disfrutar!