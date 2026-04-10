Receta de arroz al horno con queso casero y súper económico
Si querés un plato reconfortante y fácil, esta receta de arroz al horno con queso es ideal. Cremoso, sabroso y con ese gratinado irresistible, es perfecto para cualquier comida. Con ingredientes simples y un paso a paso sencillo, podés lograr una preparación casera deliciosa que gusta a todos en casa siempre.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes
- 300 gramos de arroz.
- 600 mililitros de caldo de verduras o pollo.
- 200 gramos de queso cremoso.
- 100 gramos de queso rallado.
- 100 mililitros de crema de leche.
- 50 gramos de manteca.
- 1 cebolla picada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 5 gramos de sal.
- 5 gramos de pimienta.
Paso a paso para crear un arroz al horno con queso deliciosos
1- En una sartén, derretí la manteca y rehogá la cebolla picada y el ajo picado.
2- Agregá el arroz y mezclá bien para nacararlo.
3- Sumá el caldo de verduras o pollo y cociná hasta que el arroz esté casi listo.
4- Retirá del fuego y agregá la crema de leche y el queso cremoso en cubos.
5- Salpimentá con sal y pimienta.
6- Volcá la preparación en una fuente para horno.
7- Espolvoreá con queso rallado por encima.
8- Horneá a 180 grados hasta gratinar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de arroz al horno con queso es perfecta para esos días en los que querés algo rico sin complicarte. Su textura cremosa y el gratinado dorado lo convierten en un plato irresistible para toda la familia. Además, podés adaptarlo fácilmente agregando verduras, pollo o jamón según lo que tengas en casa. Es una opción económica, rendidora y muy versátil que funciona tanto como plato principal o guarnición. Ideal para compartir, para resolver comidas rápidas o incluso para aprovechar sobras. ¡Preparalo!.