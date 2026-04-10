Receta de arroz al horno con queso casero y súper económico

Receta de arroz al horno con queso casero, cremoso y gratinado. Ideal para una comida fácil, económica y llena de sabor para toda la familia.

Candela Spann

Arroz con queso al horno: receta simple y deliciosa

Si querés un plato reconfortante y fácil, esta receta de arroz al horno con queso es ideal. Cremoso, sabroso y con ese gratinado irresistible, es perfecto para cualquier comida. Con ingredientes simples y un paso a paso sencillo, podés lograr una preparación casera deliciosa que gusta a todos en casa siempre.

Añadile pedacitos de bacon
Esta receta se puede hacer con distintos quesos

Rinde: 4 porciones

Ingredientes

  • 300 gramos de arroz.
  • 600 mililitros de caldo de verduras o pollo.
  • 200 gramos de queso cremoso.
  • 100 gramos de queso rallado.
  • 100 mililitros de crema de leche.
  • 50 gramos de manteca.
  • 1 cebolla picada.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 5 gramos de sal.
  • 5 gramos de pimienta.

Paso a paso para crear un arroz al horno con queso deliciosos

1- En una sartén, derretí la manteca y rehogá la cebolla picada y el ajo picado.

2- Agregá el arroz y mezclá bien para nacararlo.

3- Sumá el caldo de verduras o pollo y cociná hasta que el arroz esté casi listo.

4- Retirá del fuego y agregá la crema de leche y el queso cremoso en cubos.

5- Salpimentá con sal y pimienta.

6- Volcá la preparación en una fuente para horno.

7- Espolvoreá con queso rallado por encima.

8- Horneá a 180 grados hasta gratinar.

Súper fácil esta receta
Esta receta de arroz al horno con queso es muy versátil

De la cocina a la mesa

Esta receta de arroz al horno con queso es perfecta para esos días en los que querés algo rico sin complicarte. Su textura cremosa y el gratinado dorado lo convierten en un plato irresistible para toda la familia. Además, podés adaptarlo fácilmente agregando verduras, pollo o jamón según lo que tengas en casa. Es una opción económica, rendidora y muy versátil que funciona tanto como plato principal o guarnición. Ideal para compartir, para resolver comidas rápidas o incluso para aprovechar sobras. ¡Preparalo!.

