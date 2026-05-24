Humita en chala: receta tradicional para el 25 de Mayo
La humita en chala es una receta tradicional argentina para celebrar el 25 de Mayo, un plato que evoca la esencia de la cocina regional.
La humita en chala es una de las preparaciones más tradicionales del norte argentino, elaborada con choclo fresco y envuelta en sus propias hojas para conservar todo su sabor y aroma. Esta receta representa la esencia de la cocina regional y es una excelente opción para disfrutar de ingredientes simples transformados en un plato lleno de historia y tradición. ¡Manos a la obra!
Durante las celebraciones patrias del 25 de Mayo, la humita en chala suele ocupar un lugar destacado junto a otros platos típicos argentinos. Es muy valorada por su textura cremosa, su sabor delicado y su profundo vínculo con las costumbres que forman parte de nuestra identidad gastronómica.
FICHA
Ingredientes
- 12 choclos frescos
- 1 cebolla grande
- 100 ml de leche
- 100 g de queso cremoso
- 2 cucharadas de manteca
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Pimentón dulce a gusto
- Retirá las hojas más grandes de los choclos y reservalas. Rallá o procesá los granos hasta obtener una pasta.
- Rehogá la cebolla picada en la manteca. Agregá el choclo procesado, la leche, la sal, la pimienta y el pimentón, cocinando durante unos minutos hasta que espese ligeramente.
- Incorporá el queso cremoso cortado en cubitos y mezclá suavemente.
- Colocá porciones de la preparación sobre las hojas reservadas, envolvelas formando paquetes y atalas con tiras de la misma chala.
- Cociná las humitas en una olla con agua hirviendo durante 40 a 45 minutos. Retiralas, escurrilas y servilas bien calientes.