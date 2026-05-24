Humita en chala: receta tradicional para el 25 de Mayo

La humita en chala es una de las preparaciones más tradicionales del norte argentino, elaborada con choclo fresco y envuelta en sus propias hojas para conservar todo su sabor y aroma. Esta receta representa la esencia de la cocina regional y es una excelente opción para disfrutar de ingredientes simples transformados en un plato lleno de historia y tradición. ¡Manos a la obra!