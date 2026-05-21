La receta perfecta para el 25 de mayo: puchero criollo, el sabor de la tradición argentina

Pasos

La noche anterior, colocá los garbanzos en un recipiente con abundante agua y dejalos en remojo durante al menos 8 horas. Escurrilos antes de utilizarlos..

En una olla grande, colocá la falda u osobuco, el pechito de cerdo, la cebolla y el puerro. Cubrí con abundante agua fría y llevá a fuego medio. Cuando comience a hervir, retirale la espuma que se forme en la superficie.

Incorporá los garbanzos y cociná a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos, manteniendo un hervor suave.

Agregá los chorizos colorados a la olla y cociná durante 15 minutos más para que aporten sabor al caldo.

Continuá la cocción durante 30 a 40 minutos, o hasta que todas las verduras estén tiernas y las carnes bien cocidas.

Rectificá los condimentos si es necesario y retirá la olla del fuego.