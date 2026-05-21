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La receta perfecta para el 25 de mayo: puchero criollo, el sabor de la tradición argentina

El puchero criollo, una receta tradicional argentina, es el plato perfecto para celebrar fechas patrias como el 25 de Mayo.

Candela Spann

Receta de puchero criollo para festejar este 25 de Mayo

Receta de puchero criollo para festejar este 25 de Mayo

Imagen creada por IA - MDZ

El puchero criollo es uno de los platos más representativos de la cocina tradicional argentina, ideal para compartir en familia durante los días frescos. Esta receta combina distintos cortes de carne, verduras y legumbres que, cocidos lentamente, dan como resultado un caldo sabroso y un plato abundante que forma parte de la identidad gastronómica del país.

Durante las celebraciones patrias, especialmente el 25 de Mayo, el puchero criollo ocupa un lugar especial en muchas mesas argentinas. Su preparación sencilla y sus ingredientes nobles evocan las costumbres de antaño, es una opción perfecta para homenajear las tradiciones nacionales con un almuerzo casero, nutritivo y lleno de sabor. ¡Manos a la obra!.

FICHA

Tiempo de cocción
2 horas
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
2 horas 20 minutos
Modo de cocción
Hervido a fuego lento
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina tradicional

Ingredientes

  • 1 kg de falda o osobuco 1 kg de falda o osobuco
  • 500 g de pechito de cerdo 500 g de pechito de cerdo
  • 2 chorizos colorados 2 chorizos colorados
  • 4 papas 4 papas
  • 2 batatas 2 batatas
  • 2 zanahorias 2 zanahorias
  • 1 zapallo pequeño 1 zapallo pequeño
  • 2 choclos 2 choclos
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 1 puerro 1 puerro
  • 250 g de garbanzos remojados 250 g de garbanzos remojados
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
  • Perejil fresco para servir (opcional) Perejil fresco para servir (opcional)
Pasos
  • La noche anterior, colocá los garbanzos en un recipiente con abundante agua y dejalos en remojo durante al menos 8 horas. Escurrilos antes de utilizarlos.. La noche anterior, colocá los garbanzos en un recipiente con abundante agua y dejalos en remojo durante al menos 8 horas. Escurrilos antes de utilizarlos..
  • En una olla grande, colocá la falda u osobuco, el pechito de cerdo, la cebolla y el puerro. Cubrí con abundante agua fría y llevá a fuego medio. Cuando comience a hervir, retirale la espuma que se forme en la superficie. En una olla grande, colocá la falda u osobuco, el pechito de cerdo, la cebolla y el puerro. Cubrí con abundante agua fría y llevá a fuego medio. Cuando comience a hervir, retirale la espuma que se forme en la superficie.
  • Incorporá los garbanzos y cociná a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos, manteniendo un hervor suave. Incorporá los garbanzos y cociná a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos, manteniendo un hervor suave.
  • Agregá los chorizos colorados a la olla y cociná durante 15 minutos más para que aporten sabor al caldo. Agregá los chorizos colorados a la olla y cociná durante 15 minutos más para que aporten sabor al caldo.
  • Continuá la cocción durante 30 a 40 minutos, o hasta que todas las verduras estén tiernas y las carnes bien cocidas. Continuá la cocción durante 30 a 40 minutos, o hasta que todas las verduras estén tiernas y las carnes bien cocidas.
  • Rectificá los condimentos si es necesario y retirá la olla del fuego. Rectificá los condimentos si es necesario y retirá la olla del fuego.
  • Serví el puchero caliente, distribuyendo las carnes, las verduras y los garbanzos en cada plato. Si lo deseás, espolvoreá con perejil fresco picado antes de llevar a la mesa. Serví el puchero caliente, distribuyendo las carnes, las verduras y los garbanzos en cada plato. Si lo deseás, espolvoreá con perejil fresco picado antes de llevar a la mesa.

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