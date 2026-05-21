La receta perfecta para el 25 de mayo: puchero criollo, el sabor de la tradición argentina
El puchero criollo, una receta tradicional argentina, es el plato perfecto para celebrar fechas patrias como el 25 de Mayo.
El puchero criollo es uno de los platos más representativos de la cocina tradicional argentina, ideal para compartir en familia durante los días frescos. Esta receta combina distintos cortes de carne, verduras y legumbres que, cocidos lentamente, dan como resultado un caldo sabroso y un plato abundante que forma parte de la identidad gastronómica del país.
Durante las celebraciones patrias, especialmente el 25 de Mayo, el puchero criollo ocupa un lugar especial en muchas mesas argentinas. Su preparación sencilla y sus ingredientes nobles evocan las costumbres de antaño, es una opción perfecta para homenajear las tradiciones nacionales con un almuerzo casero, nutritivo y lleno de sabor. ¡Manos a la obra!.
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de falda o osobuco
- 500 g de pechito de cerdo
- 2 chorizos colorados
- 4 papas
- 2 batatas
- 2 zanahorias
- 1 zapallo pequeño
- 2 choclos
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 250 g de garbanzos remojados
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Perejil fresco para servir (opcional)
- La noche anterior, colocá los garbanzos en un recipiente con abundante agua y dejalos en remojo durante al menos 8 horas. Escurrilos antes de utilizarlos..
- En una olla grande, colocá la falda u osobuco, el pechito de cerdo, la cebolla y el puerro. Cubrí con abundante agua fría y llevá a fuego medio. Cuando comience a hervir, retirale la espuma que se forme en la superficie.
- Incorporá los garbanzos y cociná a fuego bajo durante aproximadamente 1 hora y 15 minutos, manteniendo un hervor suave.
- Agregá los chorizos colorados a la olla y cociná durante 15 minutos más para que aporten sabor al caldo.
- Continuá la cocción durante 30 a 40 minutos, o hasta que todas las verduras estén tiernas y las carnes bien cocidas.
- Rectificá los condimentos si es necesario y retirá la olla del fuego.
- Serví el puchero caliente, distribuyendo las carnes, las verduras y los garbanzos en cada plato. Si lo deseás, espolvoreá con perejil fresco picado antes de llevar a la mesa.