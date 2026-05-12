Bondiola braseada con cerveza negra: receta para que la carne se desarme sola
Descubrí cómo preparar bondiola braseada con cerveza negra, una receta infalible para que la carne se desarme sola y sorprenda en tu próxima cena.
La bondiola braseada es el corte de cerdo más indulgente que podés traer a la mesa, porque tiene una grasa intramuscular que se derrite en cocciones largas, una carne que se desarma en hebras y una piel que se carameliza si la dorás bien antes. Esta receta usa la cerveza negra como líquido de cocción, que le da un amargor tostado y contrapesa el dulzor natural de la carne. Empezá un sábado al mediodía y tenés la cena resuelta sin tocar la cocina en horas.
Ingredientes (4 porciones)
- 1 kg de bondiola de cerdo, con piel y grasa
- 1 cebolla, en gajos
- 4 dientes de ajo, aplastados
- 1 lata de cerveza negra (330 ml)
- 1 taza de caldo de verduras
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 cucharadas de miel
- 2 ramas de romero fresco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Para el puré
- 800 g de batatas, peladas y en cubos
- 2 cm de jengibre fresco, rallado
- 50 g de manteca
- Leche cantidad necesaria
- Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 160°C. Secá la bondiola con papel absorbente. Salpimentá generosamente. En una cacerola grande a fuego alto, calentá el aceite. Sellar la bondiola por todos los lados, 4 minutos por lado, hasta que la piel esté dorada y crujiente. Retirá y reservá.
- En la misma cacerola, bajá a fuego medio. Agregá la cebolla y el ajo, cociná 5 minutos hasta que la cebolla se dore. Verté la cerveza, raspa el fondo con una cuchara de madera para levantar los jugos dorados.
- Devolvé la bondiola a la cacerola. Agregá el caldo, la mostaza, la miel y el romero. Llevá a hervor suave, tapá y llevá al horno.
- Horneá 2 horas y media, dándole vuelta cada 45 minutos. La carne debe estar tierna y desprenderse fácilmente con un tenedor. Retirá del horno, dejá reposar 10 minutos antes de cortar.
- Mientras tanto, herví las batatas en agua salada 20 minutos hasta que estén muy tiernas. Escurrí, agregá la manteca, el jengibre rallado y leche caliente. Pisá hasta obtener un puré suave. Salpimentá.
- Si querés, llevá los jugos de cocción a fuego alto 10 minutos hasta que espesen. Colá y serví sobre la bondiola.
- Cortá la bondiola en rodajas gruesas contra la fibra. Emplatá sobre el puré de batata con jengibre, rociando con la salsa reducida. ¡Y listo!