Bondiola braseada con cerveza negra: receta para que la carne se desarme sola

La bondiola braseada es el corte de cerdo más indulgente que podés traer a la mesa, porque tiene una grasa intramuscular que se derrite en cocciones largas, una carne que se desarma en hebras y una piel que se carameliza si la dorás bien antes. Esta receta usa la cerveza negra como líquido de cocción, que le da un amargor tostado y contrapesa el dulzor natural de la carne. Empezá un sábado al mediodía y tenés la cena resuelta sin tocar la cocina en horas.