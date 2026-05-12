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Bondiola braseada con cerveza negra: receta para que la carne se desarme sola

Descubrí cómo preparar bondiola braseada con cerveza negra, una receta infalible para que la carne se desarme sola y sorprenda en tu próxima cena.

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La carne te saldrá más tierna que nunca.

La carne te saldrá más tierna que nunca.

La bondiola braseada es el corte de cerdo más indulgente que podés traer a la mesa, porque tiene una grasa intramuscular que se derrite en cocciones largas, una carne que se desarma en hebras y una piel que se carameliza si la dorás bien antes. Esta receta usa la cerveza negra como líquido de cocción, que le da un amargor tostado y contrapesa el dulzor natural de la carne. Empezá un sábado al mediodía y tenés la cena resuelta sin tocar la cocina en horas.

Ingredientes (4 porciones)

  • 1 kg de bondiola de cerdo, con piel y grasa
  • 1 cebolla, en gajos
  • 4 dientes de ajo, aplastados
  • 1 lata de cerveza negra (330 ml)
  • 1 taza de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de mostaza
  • 2 cucharadas de miel
  • 2 ramas de romero fresco
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Para el puré

  • 800 g de batatas, peladas y en cubos
  • 2 cm de jengibre fresco, rallado
  • 50 g de manteca
  • Leche cantidad necesaria
  • Sal y pimienta
Bondiola braseada con cerveza negra (2)
Prepará una rica bondiola braseada con cerveza negra.

Prepará una rica bondiola braseada con cerveza negra.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 160°C. Secá la bondiola con papel absorbente. Salpimentá generosamente. En una cacerola grande a fuego alto, calentá el aceite. Sellar la bondiola por todos los lados, 4 minutos por lado, hasta que la piel esté dorada y crujiente. Retirá y reservá.
  2. En la misma cacerola, bajá a fuego medio. Agregá la cebolla y el ajo, cociná 5 minutos hasta que la cebolla se dore. Verté la cerveza, raspa el fondo con una cuchara de madera para levantar los jugos dorados.
  3. Devolvé la bondiola a la cacerola. Agregá el caldo, la mostaza, la miel y el romero. Llevá a hervor suave, tapá y llevá al horno.
  4. Horneá 2 horas y media, dándole vuelta cada 45 minutos. La carne debe estar tierna y desprenderse fácilmente con un tenedor. Retirá del horno, dejá reposar 10 minutos antes de cortar.
  5. Mientras tanto, herví las batatas en agua salada 20 minutos hasta que estén muy tiernas. Escurrí, agregá la manteca, el jengibre rallado y leche caliente. Pisá hasta obtener un puré suave. Salpimentá.
  6. Si querés, llevá los jugos de cocción a fuego alto 10 minutos hasta que espesen. Colá y serví sobre la bondiola.
  7. Cortá la bondiola en rodajas gruesas contra la fibra. Emplatá sobre el puré de batata con jengibre, rociando con la salsa reducida. ¡Y listo!

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