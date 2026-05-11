Receta de brownie con nueces: la textura perfecta para amantes del chocolate
La receta de brownie con nueces que estabas esperando: intensidad, textura y el sabor que conquista a los amantes del chocolate.
Esta receta de brownie con nueces es ideal para quienes buscan un clásico intenso, húmedo y lleno de textura. El chocolate aporta profundidad de sabor y las nueces un toque crocante irresistible. Es de fácil preparación, perfecta para meriendas, postres o cualquier antojo dulce. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Chocolate semiamargo — 200 gramos
- Manteca — 150 gramos
- Azúcar — 180 gramos
- Huevo — 3 unidades (180 gramos)
- Harina de trigo — 120 gramos
- Nueces — 120 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear un brownie con nueces delicioso
1- Derretir el chocolate semiamargo junto con la manteca.
2- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.
3- Incorporar el chocolate derretido.
4- Agregar la harina de trigo y mezclar suavemente.
5- Incorporar las nueces picadas.
6- Volcar la preparación en un molde enmantecado.
7- Hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos para lograr un interior húmedo.
De la cocina a la mesa
El brownie con nueces es uno de los postres más clásicos y queridos. Esta receta logra una textura húmeda y densa, con el contraste perfecto que aportan las nueces crocantes. Es ideal para servir solo, con helado o acompañado de café. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Su sabor intenso a chocolate lo convierte en una opción irresistible para cualquier ocasión. Este brownie casero es práctico, rendidor y perfecto para quienes disfrutan de los postres bien chocolatosos. ¡A disfrutar!.