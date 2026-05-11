Receta de brownie con nueces: la textura perfecta para amantes del chocolate

Esta receta de brownie con nueces es ideal para quienes buscan un clásico intenso, húmedo y lleno de textura. El chocolate aporta profundidad de sabor y las nueces un toque crocante irresistible. Es de fácil preparación, perfecta para meriendas, postres o cualquier antojo dulce. ¡Manos a la obra!.

1- Derretir el chocolate semiamargo junto con la manteca .

2- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.

3- Incorporar el chocolate derretido.

4- Agregar la harina de trigo y mezclar suavemente.

5- Incorporar las nueces picadas.

6- Volcar la preparación en un molde enmantecado.

7- Hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos para lograr un interior húmedo.

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De la cocina a la mesa

El brownie con nueces es uno de los postres más clásicos y queridos. Esta receta logra una textura húmeda y densa, con el contraste perfecto que aportan las nueces crocantes. Es ideal para servir solo, con helado o acompañado de café. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Su sabor intenso a chocolate lo convierte en una opción irresistible para cualquier ocasión. Este brownie casero es práctico, rendidor y perfecto para quienes disfrutan de los postres bien chocolatosos. ¡A disfrutar!.