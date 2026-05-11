Ratatouille al horno: prepará la famosa receta de la película

El ratatouille es la demostración de que las verduras, cocinadas con paciencia, pueden superar a cualquier proteína. Esta receta es una versión al horno que lleva berenjena, zucchini, pimiento y tomate en espiral sobre una salsa de pisto. El secreto está en cortar todas las verduras del mismo grosor: 3 mm, para que se cocinen uniformemente. ¡Manos a la obra!