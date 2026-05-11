Ratatouille al horno: prepará la famosa receta de la película
Descubrí la exquisita receta de ratatouille al horno, un plato de verduras que evoca la magia de la película.
El ratatouille es la demostración de que las verduras, cocinadas con paciencia, pueden superar a cualquier proteína. Esta receta es una versión al horno que lleva berenjena, zucchini, pimiento y tomate en espiral sobre una salsa de pisto. El secreto está en cortar todas las verduras del mismo grosor: 3 mm, para que se cocinen uniformemente. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
- 1 berenjena mediana
- 2 zucchinis medianos
- 2 pimientos rojos
- 3 tomates firmes
- 1 cebolla, picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 400 g de tomate perita en lata
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de tomillo fresco
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. En una sartén, salteá la cebolla y el ajo con 1 cucharada de aceite hasta que estén blandos. Agregá el tomate perita, el tomillo, el orégano, sal y pimienta. Cociná 10 minutos hasta que espese. Verté en el fondo del molde.
- Con mandolina o cuchillo afilado, cortá la berenjena, zucchini, pimientos y tomates en rodajas de 3 mm de grosor exacto. Descartá los extremos irregulares.
- Colocá las rodajas alternadas en espiral sobre la salsa, inclinadas ligeramente y superpuestas como tejas de techo. Comenzá desde el exterior hacia el centro. Apretá suavemente para que se sostengan.
- Rocía el resto del aceite de oliva sobre las verduras. Espolvoreá sal, pimienta y un poco más de tomillo. Cubrí con papel manteca y luego con papel aluminio.
- Cociná 45 minutos. Retirá el aluminio y el papel, horneá 15 minutos más hasta que los bordes estén dorados y las verduras, tiernas.
- Dejá reposar 10 minutos antes de servir. ¡El ratatouille mejora a temperatura ambiente y es excelente al día siguiente!