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Ravioles con salsa: una receta abundante y deliciosa para la familia

Receta de ravioles con salsa, un clásico casero, abundante y delicioso ideal para compartir en familia.

Candela Spann

Irresistible tentación esta receta de ravioles con salsa

Irresistible tentación esta receta de ravioles con salsa

Shutterstock

Esta receta de ravioles con salsa es ideal para quienes buscan una comida casera, clásica y llena de sabor. La pasta rellena combinada con una salsa bien condimentada crea un plato irresistible y reconfortante. Es un plato perfecto para compartir en familia o disfrutar un almuerzo especial. ¡Manos a la obra!.

Tu familia amará esta receta
Tu familia amar&aacute; esta receta

Tu familia amará esta receta

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Ravioles frescos — 500 gramos
  • Tomate triturado — 700 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Ajo — 1 diente
  • Aceite — 30 mililitros
  • Queso rallado — 100 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Orégano — 3 gramos

Paso a paso para crear ravioles con salsa deliciosos

1- Picar la cebolla y el ajo.

2- Rehogar en el aceite hasta que estén tiernos.

3- Agregar el tomate triturado y cocinar a fuego bajo.

4- Condimentar con sal, pimienta y orégano.

5- Hervir los ravioles frescos en abundante agua con sal hasta que suban a la superficie.

6- Escurrir los ravioles y servir con la salsa caliente.

7- Espolvorear con queso rallado antes de servir.

Una receta que despierta alegría
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Una receta que despierta alegría

De la cocina a la mesa

Los ravioles con salsa son uno de los platos más tradicionales y queridos de la cocina italiana y argentina. Esta receta combina pasta rellena con una salsa casera llena de sabor, logrando una comida abundante y reconfortante. Es ideal para almuerzos familiares, reuniones o simplemente para disfrutar un plato clásico. Además, se puede adaptar con distintos rellenos y tipos de salsa según el gusto. El queso rallado aporta el toque final perfecto. Estos ravioles caseros son una opción deliciosa, práctica y siempre bien recibida en la mesa. ¡A disfrutar!.

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