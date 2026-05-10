Ravioles con salsa: una receta abundante y deliciosa para la familia
Receta de ravioles con salsa, un clásico casero, abundante y delicioso ideal para compartir en familia.
Esta receta de ravioles con salsa es ideal para quienes buscan una comida casera, clásica y llena de sabor. La pasta rellena combinada con una salsa bien condimentada crea un plato irresistible y reconfortante. Es un plato perfecto para compartir en familia o disfrutar un almuerzo especial. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Ravioles frescos — 500 gramos
- Tomate triturado — 700 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Aceite — 30 mililitros
- Queso rallado — 100 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Orégano — 3 gramos
Paso a paso para crear ravioles con salsa deliciosos
1- Picar la cebolla y el ajo.
2- Rehogar en el aceite hasta que estén tiernos.
3- Agregar el tomate triturado y cocinar a fuego bajo.
4- Condimentar con sal, pimienta y orégano.
5- Hervir los ravioles frescos en abundante agua con sal hasta que suban a la superficie.
6- Escurrir los ravioles y servir con la salsa caliente.
7- Espolvorear con queso rallado antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los ravioles con salsa son uno de los platos más tradicionales y queridos de la cocina italiana y argentina. Esta receta combina pasta rellena con una salsa casera llena de sabor, logrando una comida abundante y reconfortante. Es ideal para almuerzos familiares, reuniones o simplemente para disfrutar un plato clásico. Además, se puede adaptar con distintos rellenos y tipos de salsa según el gusto. El queso rallado aporta el toque final perfecto. Estos ravioles caseros son una opción deliciosa, práctica y siempre bien recibida en la mesa. ¡A disfrutar!.