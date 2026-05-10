Panqueques de cebolla de verdeo: la receta salada perfecta para cualquier comida
Receta de panqueques de cebolla de verdeo, una opción salada, suave y fácil ideal para cualquier comida.
Esta receta de panqueques de cebolla de verdeo es ideal para quienes buscan una opción salada, simple y muy sabrosa. La cebolla de verdeo aporta aroma y frescura a una masa suave y liviana. Es una preparación fácil, perfecta para almuerzos, cenas o entradas. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 panqueques)
- Harina de trigo — 200 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 400 mililitros
- Cebolla de verdeo — 100 gramos
- Manteca — 30 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear panqueques de cebolla de verdeo deliciosos
1- Picar finamente la cebolla de verdeo.
2- Mezclar la harina de trigo, los huevos y la leche hasta obtener una masa homogénea.
3- Agregar la cebolla de verdeo, la sal y la pimienta.
4- Calentar una sartén con un poco de manteca.
5- Verter una porción de masa y distribuir de forma pareja.
6- Cocinar hasta dorar de ambos lados.
7- Repetir con el resto de la mezcla y servir los panqueques calientes.
De la cocina a la mesa
Los panqueques de cebolla de verdeo son una alternativa salada muy práctica y sabrosa. Esta receta logra una textura suave y un sabor delicado gracias al toque fresco de la cebolla de verdeo. Son ideales para rellenar, acompañar comidas o servir como entrada. Además, se pueden combinar con quesos, verduras o carnes según el gusto. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los hace perfectos para cualquier día. Estos panqueques caseros son versátiles, deliciosos y una excelente opción para variar las comidas tradicionales. ¡A disfrutar!.