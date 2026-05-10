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Panqueques de cebolla de verdeo: la receta salada perfecta para cualquier comida

Receta de panqueques de cebolla de verdeo, una opción salada, suave y fácil ideal para cualquier comida.

Candela Spann

Receta fácil de panqueques de cebolla de verdeo

Receta fácil de panqueques de cebolla de verdeo

Shutterstock

Esta receta de panqueques de cebolla de verdeo es ideal para quienes buscan una opción salada, simple y muy sabrosa. La cebolla de verdeo aporta aroma y frescura a una masa suave y liviana. Es una preparación fácil, perfecta para almuerzos, cenas o entradas. ¡Manos a la obra!.

Probá esta receta de panqueques de cebolla de verdeo
Prob&aacute; esta receta de panqueques de cebolla de verdeo

Probá esta receta de panqueques de cebolla de verdeo

Ingredientes (rinde 8 panqueques)

  • Harina de trigo — 200 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Leche — 400 mililitros
  • Cebolla de verdeo — 100 gramos
  • Manteca — 30 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear panqueques de cebolla de verdeo deliciosos

1- Picar finamente la cebolla de verdeo.

2- Mezclar la harina de trigo, los huevos y la leche hasta obtener una masa homogénea.

3- Agregar la cebolla de verdeo, la sal y la pimienta.

4- Calentar una sartén con un poco de manteca.

5- Verter una porción de masa y distribuir de forma pareja.

6- Cocinar hasta dorar de ambos lados.

7- Repetir con el resto de la mezcla y servir los panqueques calientes.

De la cocina a la mesa

Los panqueques de cebolla de verdeo son una alternativa salada muy práctica y sabrosa. Esta receta logra una textura suave y un sabor delicado gracias al toque fresco de la cebolla de verdeo. Son ideales para rellenar, acompañar comidas o servir como entrada. Además, se pueden combinar con quesos, verduras o carnes según el gusto. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los hace perfectos para cualquier día. Estos panqueques caseros son versátiles, deliciosos y una excelente opción para variar las comidas tradicionales. ¡A disfrutar!.

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