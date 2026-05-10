Panqueques de cebolla de verdeo: la receta salada perfecta para cualquier comida

Esta receta de panqueques de cebolla de verdeo es ideal para quienes buscan una opción salada, simple y muy sabrosa. La cebolla de verdeo aporta aroma y frescura a una masa suave y liviana. Es una preparación fácil, perfecta para almuerzos, cenas o entradas. ¡Manos a la obra!.

Probá esta receta de panqueques de cebolla de verdeo

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Ingredientes (rinde 8 panqueques)

Harina de trigo — 200 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Leche — 400 mililitros

Cebolla de verdeo — 100 gramos

Manteca — 30 gramos

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear panqueques de cebolla de verdeo deliciosos

1- Picar finamente la cebolla de verdeo.

2- Mezclar la harina de trigo, los huevos y la leche hasta obtener una masa homogénea.

3- Agregar la cebolla de verdeo, la sal y la pimienta.

4- Calentar una sartén con un poco de manteca.

5- Verter una porción de masa y distribuir de forma pareja.

6- Cocinar hasta dorar de ambos lados.

7- Repetir con el resto de la mezcla y servir los panqueques calientes.

De la cocina a la mesa

Los panqueques de cebolla de verdeo son una alternativa salada muy práctica y sabrosa. Esta receta logra una textura suave y un sabor delicado gracias al toque fresco de la cebolla de verdeo. Son ideales para rellenar, acompañar comidas o servir como entrada. Además, se pueden combinar con quesos, verduras o carnes según el gusto. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los hace perfectos para cualquier día. Estos panqueques caseros son versátiles, deliciosos y una excelente opción para variar las comidas tradicionales. ¡A disfrutar!.