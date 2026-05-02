Panqueques con dulce de leche: la receta perfecta para endulzar tu día
Sorprendé a todos con esta irresistible receta de panqueques con dulce de leche, ideal para cualquier momento del día.
Esta receta de panqueques con dulce de leche es un clásico irresistible de la cocina argentina. Finos, suaves y fáciles de preparar, son ideales para cualquier momento del día. Su preparación es simple y deliciosa, perfecta para disfrutar en casa con pocos ingredientes. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 10 panqueques)
- Harina de trigo — 200 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 400 mililitros
- Manteca — 30 gramos
- Azúcar — 20 gramos
- Dulce de leche — 300 gramos
Paso a paso para crear panqueques con dulce de leche deliciosos
1- Mezclar la harina de trigo, los huevos, la leche y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.
2- Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos.
3- Calentar una sartén y agregar un poco de manteca.
4- Verter una porción de masa y cocinar el panqueque hasta dorar.
5- Dar vuelta y cocinar del otro lado.
6- Repetir con el resto de la mezcla.
7- Rellenar los panqueques con dulce de leche y enrollar.
De la cocina a la mesa
Los panqueques con dulce de leche son uno de los postres más clásicos y queridos. Esta receta logra una textura suave y flexible que combina perfectamente con el relleno cremoso. Son ideales para servir como postre o para disfrutar en una merienda especial. Además, se pueden acompañar con frutas, crema o chocolate para variar. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los hace muy prácticos. Estos panqueques caseros son una opción deliciosa, rendidora y perfecta para cualquier ocasión. Un clásico que nunca falla. ¡A disfrutar!.