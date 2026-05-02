Panqueques con dulce de leche: la receta perfecta para endulzar tu día

Esta receta de panqueques con dulce de leche es un clásico irresistible de la cocina argentina. Finos, suaves y fáciles de preparar, son ideales para cualquier momento del día. Su preparación es simple y deliciosa, perfecta para disfrutar en casa con pocos ingredientes. ¡Manos a la obra!.

Nada más irresistible que esta receta

Nada más irresistible que esta receta

Paso a paso para crear panqueques con dulce de leche deliciosos

1- Mezclar la harina de trigo, los huevos, la leche y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.

2- Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos.

3- Calentar una sartén y agregar un poco de manteca.

4- Verter una porción de masa y cocinar el panqueque hasta dorar.

5- Dar vuelta y cocinar del otro lado.

6- Repetir con el resto de la mezcla.

7- Rellenar los panqueques con dulce de leche y enrollar.

Con pasos simples prepará esta receta de panqueques con dulce de leche Con pasos simples prepará esta receta de panqueques con dulce de leche Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los panqueques con dulce de leche son uno de los postres más clásicos y queridos. Esta receta logra una textura suave y flexible que combina perfectamente con el relleno cremoso. Son ideales para servir como postre o para disfrutar en una merienda especial. Además, se pueden acompañar con frutas, crema o chocolate para variar. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los hace muy prácticos. Estos panqueques caseros son una opción deliciosa, rendidora y perfecta para cualquier ocasión. Un clásico que nunca falla. ¡A disfrutar!.