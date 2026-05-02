Prepará esta receta de panqueques de banana y avena sin harina ni azúcar
Prepará unos deliciosos panqueques de banana y avena, con esta receta fácil, saludable y sin harinas ni azúcares añadidos.
Estos panqueques nacieron de la necesidad de usar las bananas maduras y la avena que sobra en el fondo del frasco. Es una receta que no lleva harina ni azúcar añadida, puesto que la banana endulza y la avena molida le da estructura. La textura es más densa que la de un panqueque tradicional, pero el sabor es intenso y natural. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (10 panqueques medianos)
- 2 bananas muy maduras
- 2 huevos
- 1 taza de avena en hojuelas
- 1/2 cucharadita de canela
- 1/4 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Aceite o manteca para la sartén
Paso a paso de la receta
- Colocá la avena en la procesadora y triturá hasta obtener una harina gruesa. No tiene que quedar fina: un poco de textura ayuda.
- En un bowl, pisá las bananas con un tenedor hasta obtener un puré casi lísmo. Agregá los huevos, la vainilla y mezclá bien. Incorporá la avena molida, la canela, el polvo de hornear y la sal. Dejá reposar 5 minutos para que la avena hidrate.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego medio-bajo con un poco de aceite o manteca. Verté porciones de 2 cucharadas de mezcla, aplastando levemente para formar círculos de 8 cm. Cociná 2-3 minutos por lado hasta que estén dorados y firmes al tacto.
- Apilá en un plato y serví calientes con tus toppings preferidos. ¡Y listo!