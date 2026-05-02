Prepará esta receta de panqueques de banana y avena sin harina ni azúcar

Estos panqueques nacieron de la necesidad de usar las bananas maduras y la avena que sobra en el fondo del frasco. Es una receta que no lleva harina ni azúcar añadida, puesto que la banana endulza y la avena molida le da estructura. La textura es más densa que la de un panqueque tradicional, pero el sabor es intenso y natural. Así que... ¡manos a la obra!