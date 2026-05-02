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Prepará esta receta de panqueques de banana y avena sin harina ni azúcar

Prepará unos deliciosos panqueques de banana y avena, con esta receta fácil, saludable y sin harinas ni azúcares añadidos.

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Aprende a preparar estos saludables panqueques de avena y banana.

Aprende a preparar estos saludables panqueques de avena y banana.

Estos panqueques nacieron de la necesidad de usar las bananas maduras y la avena que sobra en el fondo del frasco. Es una receta que no lleva harina ni azúcar añadida, puesto que la banana endulza y la avena molida le da estructura. La textura es más densa que la de un panqueque tradicional, pero el sabor es intenso y natural. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (10 panqueques medianos)

  • 2 bananas muy maduras
  • 2 huevos
  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 1/2 cucharadita de canela
  • 1/4 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Aceite o manteca para la sartén
Panqueques de avena y plátano: receta rápida y sencilla Foto: Shutterstock
Prepará tus propios panqueques de avena y banana.

Prepará tus propios panqueques de avena y banana.

Paso a paso de la receta

  1. Colocá la avena en la procesadora y triturá hasta obtener una harina gruesa. No tiene que quedar fina: un poco de textura ayuda.
  2. En un bowl, pisá las bananas con un tenedor hasta obtener un puré casi lísmo. Agregá los huevos, la vainilla y mezclá bien. Incorporá la avena molida, la canela, el polvo de hornear y la sal. Dejá reposar 5 minutos para que la avena hidrate.
  3. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio-bajo con un poco de aceite o manteca. Verté porciones de 2 cucharadas de mezcla, aplastando levemente para formar círculos de 8 cm. Cociná 2-3 minutos por lado hasta que estén dorados y firmes al tacto.
  4. Apilá en un plato y serví calientes con tus toppings preferidos. ¡Y listo!

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