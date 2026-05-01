Receta de higos en almíbar: el dulce tradicional para disfrutar
Receta de higos en almíbar caseros, dulces y aromáticos, perfectos para conservar la fruta de temporada y disfrutar de un en cualquier momento.
Esta receta de higos en almíbar es una forma tradicional de conservar esta fruta tan apreciada en la gastronomía española. Su sabor dulce y su textura suave los convierten en un postre ideal o en un acompañamiento perfecto para quesos. Es sencilla, casera y perfecta para aprovechar higos maduros.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 1 kg de higos frescos
- 500 g de azúcar
- 500 ml de agua
- 1 rama de canela
- La piel de 1 limón
Paso a paso para crear unos higos en almibar perfectos
- Lava los higos con cuidado y retira el rabito si es necesario.
- En una cazuela, añade el agua, el azúcar, la canela y la piel de limón.
- Lleva a ebullición hasta que el azúcar se disuelva completamente.
- Incorpora los higos y cocina a fuego medio durante 30–40 minutos.
- Remueve con suavidad para evitar que se rompan.
- Cocina hasta que el almíbar espese ligeramente.
- Retira la canela y la piel de limón.
- Deja enfriar y guarda en tarros de cristal previamente esterilizados.
De la cocina a tu mesa
Los higos en almíbar son una elaboración clásica que permite disfrutar de esta fruta durante más tiempo, manteniendo su sabor y textura. Su preparación es sencilla, pero requiere paciencia para lograr un almíbar en su punto justo. Son ideales como postre por sí solos o como acompañamiento de yogur, helado o quesos curados, creando contrastes deliciosos. Además, bien conservados en tarros esterilizados, pueden durar varias semanas, lo que los convierte en una excelente opción para tener siempre a mano. Esta receta es una muestra de cómo la cocina tradicional aprovecha los productos de temporada, transformándolos en auténticas delicias caseras llenas de sabor y tradición. ¡Dulce tentación!.