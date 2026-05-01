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Receta de higos en almíbar: el dulce tradicional para disfrutar

Receta de higos en almíbar caseros, dulces y aromáticos, perfectos para conservar la fruta de temporada y disfrutar de un en cualquier momento.

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La receta ideal de higos en almibar

La receta ideal de higos en almibar

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Esta receta de higos en almíbar es una forma tradicional de conservar esta fruta tan apreciada en la gastronomía española. Su sabor dulce y su textura suave los convierten en un postre ideal o en un acompañamiento perfecto para quesos. Es sencilla, casera y perfecta para aprovechar higos maduros.

Una receta de higos en almibar perfecta
Una receta de higos en almibar perfecta

Una receta de higos en almibar perfecta

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 1 kg de higos frescos
  • 500 g de azúcar
  • 500 ml de agua
  • 1 rama de canela
  • La piel de 1 limón

Paso a paso para crear unos higos en almibar perfectos

  • Lava los higos con cuidado y retira el rabito si es necesario.
  • En una cazuela, añade el agua, el azúcar, la canela y la piel de limón.
  • Lleva a ebullición hasta que el azúcar se disuelva completamente.
  • Incorpora los higos y cocina a fuego medio durante 30–40 minutos.
  • Remueve con suavidad para evitar que se rompan.
  • Cocina hasta que el almíbar espese ligeramente.
  • Retira la canela y la piel de limón.
  • Deja enfriar y guarda en tarros de cristal previamente esterilizados.
La receta de higos en almibar que nunca falla
La receta de higos en almibar que nunca falla

La receta de higos en almibar que nunca falla

De la cocina a tu mesa

Los higos en almíbar son una elaboración clásica que permite disfrutar de esta fruta durante más tiempo, manteniendo su sabor y textura. Su preparación es sencilla, pero requiere paciencia para lograr un almíbar en su punto justo. Son ideales como postre por sí solos o como acompañamiento de yogur, helado o quesos curados, creando contrastes deliciosos. Además, bien conservados en tarros esterilizados, pueden durar varias semanas, lo que los convierte en una excelente opción para tener siempre a mano. Esta receta es una muestra de cómo la cocina tradicional aprovecha los productos de temporada, transformándolos en auténticas delicias caseras llenas de sabor y tradición. ¡Dulce tentación!.

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