Receta de higos en almíbar: el dulce tradicional para disfrutar

Esta receta de higos en almíbar es una forma tradicional de conservar esta fruta tan apreciada en la gastronomía española. Su sabor dulce y su textura suave los convierten en un postre ideal o en un acompañamiento perfecto para quesos . Es sencilla, casera y perfecta para aprovechar higos maduros.

Ingredientes

1 kg de higos frescos

500 g de azúcar

500 ml de agua

1 rama de canela

La piel de 1 limón

Paso a paso para crear unos higos en almibar perfectos

Lava los higos con cuidado y retira el rabito si es necesario.

con cuidado y retira el rabito si es necesario. En una cazuela, añade el agua, el azúcar , la canela y la piel de limón .

, la y la piel de . Lleva a ebullición hasta que el azúcar se disuelva completamente.

se disuelva completamente. Incorpora los higos y cocina a fuego medio durante 30–40 minutos.

y cocina a fuego medio durante 30–40 minutos. Remueve con suavidad para evitar que se rompan.

Cocina hasta que el almíbar espese ligeramente.

espese ligeramente. Retira la canela y la piel de limón .

y la piel de . Deja enfriar y guarda en tarros de cristal previamente esterilizados.

La receta de higos en almibar que nunca falla La receta de higos en almibar que nunca falla Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Los higos en almíbar son una elaboración clásica que permite disfrutar de esta fruta durante más tiempo, manteniendo su sabor y textura. Su preparación es sencilla, pero requiere paciencia para lograr un almíbar en su punto justo. Son ideales como postre por sí solos o como acompañamiento de yogur, helado o quesos curados, creando contrastes deliciosos. Además, bien conservados en tarros esterilizados, pueden durar varias semanas, lo que los convierte en una excelente opción para tener siempre a mano. Esta receta es una muestra de cómo la cocina tradicional aprovecha los productos de temporada, transformándolos en auténticas delicias caseras llenas de sabor y tradición. ¡Dulce tentación!.