La receta ideal de torta de maíz: rápida y esponjosa
Receta de torta de maíz, húmeda, suave y fácil ideal para disfrutar en meriendas o desayunos caseros.
Esta receta de torta de maíz es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y con un sabor diferente. El maíz aporta dulzura natural y una textura suave muy particular. Es una delicia fácil, perfecta para acompañar el mate o disfrutar en una merienda. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Maíz en granos — 300 gramos
- Harina de trigo — 200 gramos
- Azúcar — 150 gramos
- Huevo — 3 unidades (180 gramos)
- Leche — 150 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Polvo de hornear — 5 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear una torta de maíz deliciosa
1- Procesar el maíz en granos junto con la leche hasta obtener una mezcla homogénea.
2- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
3- Agregar la mezcla de maíz y el aceite.
4- Incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear.
5- Agregar la esencia de vainilla y mezclar.
6- Volcar en un molde enmantecado.
7- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la torta esté dorada.
De la cocina a la mesa
La torta de maíz es una opción deliciosa para quienes buscan algo casero con un sabor distinto. Esta receta logra una textura húmeda y suave, con un toque dulce que la hace ideal para la merienda. El maíz aporta un perfil único que la diferencia de otras tortas tradicionales. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir sola o con un toque de azúcar impalpable o miel. Esta torta casera es práctica, rendidora y perfecta para disfrutar en cualquier momento. ¡A disfrutar!.