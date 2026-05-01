La receta ideal de torta de maíz: rápida y esponjosa

Esta receta de torta de maíz es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y con un sabor diferente. El maíz aporta dulzura natural y una textura suave muy particular. Es una delicia fácil, perfecta para acompañar el mate o disfrutar en una merienda. ¡Manos a la obra!.

Paso a paso para crear una torta de maíz deliciosa

1- Procesar el maíz en granos junto con la leche hasta obtener una mezcla homogénea.

2- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

3- Agregar la mezcla de maíz y el aceite.

4- Incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear.

5- Agregar la esencia de vainilla y mezclar.

6- Volcar en un molde enmantecado.

7- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la torta esté dorada.

Con esta receta obtendrás una torta de maíz deliciosa Con esta receta obtendrás una torta de maíz deliciosa Shutterstock

De la cocina a la mesa

La torta de maíz es una opción deliciosa para quienes buscan algo casero con un sabor distinto. Esta receta logra una textura húmeda y suave, con un toque dulce que la hace ideal para la merienda. El maíz aporta un perfil único que la diferencia de otras tortas tradicionales. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir sola o con un toque de azúcar impalpable o miel. Esta torta casera es práctica, rendidora y perfecta para disfrutar en cualquier momento. ¡A disfrutar!.