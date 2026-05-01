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La receta ideal de torta de maíz: rápida y esponjosa

Receta de torta de maíz, húmeda, suave y fácil ideal para disfrutar en meriendas o desayunos caseros.

Candela Spann

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Shutterstock

Esta receta de torta de maíz es ideal para quienes buscan una opción casera, húmeda y con un sabor diferente. El maíz aporta dulzura natural y una textura suave muy particular. Es una delicia fácil, perfecta para acompañar el mate o disfrutar en una merienda. ¡Manos a la obra!.

Receta perfecta de torta de maíz
Receta perfecta de torta de ma&iacute;z

Receta perfecta de torta de maíz

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Maíz en granos — 300 gramos
  • Harina de trigo — 200 gramos
  • Azúcar — 150 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Leche — 150 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Polvo de hornear — 5 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear una torta de maíz deliciosa

1- Procesar el maíz en granos junto con la leche hasta obtener una mezcla homogénea.

2- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

3- Agregar la mezcla de maíz y el aceite.

4- Incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear.

5- Agregar la esencia de vainilla y mezclar.

6- Volcar en un molde enmantecado.

7- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la torta esté dorada.

Con esta receta obtendrás una torta de maíz deliciosa
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Con esta receta obtendrás una torta de maíz deliciosa

De la cocina a la mesa

La torta de maíz es una opción deliciosa para quienes buscan algo casero con un sabor distinto. Esta receta logra una textura húmeda y suave, con un toque dulce que la hace ideal para la merienda. El maíz aporta un perfil único que la diferencia de otras tortas tradicionales. Además, se prepara con ingredientes simples y en pocos pasos. Se puede servir sola o con un toque de azúcar impalpable o miel. Esta torta casera es práctica, rendidora y perfecta para disfrutar en cualquier momento. ¡A disfrutar!.

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