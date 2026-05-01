La receta definitiva del brownie perfecto: un paso a paso súper fácil

El brownie perfecto tiene grietas crujientes arriba, los bordes levemente crujientes y un centro que se desarma en el tenedor. Y sí, esta receta es para que prepares el brownie perfecto. Se usa chocolate amargo y cacao en polvo para duplicar la intensidad, pero lo más importante está en no batir en exceso: integrá los huevos apenas unidos y dejá que el horno haga el resto. Hornealo unos minutos menos de lo que creés, ya que el centro tiene que tambalearse cuando sacás la fuente. ¡Manos a la obra!