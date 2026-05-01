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La receta definitiva del brownie perfecto: un paso a paso súper fácil

Te compartimos la receta soñada del brownie perfecto, con el secreto detrás de unas grietas crujientes y un interior que se deshace en la boca.

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Prepará los brownies más ricos.

Prepará los brownies más ricos.

El brownie perfecto tiene grietas crujientes arriba, los bordes levemente crujientes y un centro que se desarma en el tenedor. Y sí, esta receta es para que prepares el brownie perfecto. Se usa chocolate amargo y cacao en polvo para duplicar la intensidad, pero lo más importante está en no batir en exceso: integrá los huevos apenas unidos y dejá que el horno haga el resto. Hornealo unos minutos menos de lo que creés, ya que el centro tiene que tambalearse cuando sacás la fuente. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde cuadrado de 20 cm)

  • 200 g de chocolate amargo 70%, picado
  • 150 g de manteca
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de cacao en polvo amargo
  • 3 huevos a temperatura ambiente
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1/2 taza de harina 0000
  • 1/4 cucharadita de sal
  • 1/2 taza de nueces picadas (opcional)
Brownie de banana con trozos de chocolate, la receta
Una receta sencilla para que prepares el brownie más rico.

Una receta sencilla para que prepares el brownie más rico.

Paso a paso de la receta

  1. En un bowl apto para microondas, derretí el chocolate con la manteca en tandas de 30 segundos, revolviendo entre cada una. O hacelo a baño María. Tiene que quedar brillante y tibio, no caliente.
  2. Agregá el azúcar y el cacao en polvo al chocolate derretido. Mezclá con batidor manual hasta que se disuelva gran parte del azúcar. La mezcla va a quedar granulosa: es normal.
  3. Incorporá los huevos uno por uno, batiendo apenas hasta integrar. Agregá la vainilla. No sobrebatás: el aire espuma el brownie y pierde densidad.
  4. Tamizá la harina con la sal directamente sobre la mezcla. Integrá con movimientos envolventes usando una espátula de goma. Si usás nueces, agregalas ahora. La masa debe quedar densa y brillante.
  5. Precalentá el horno a 175°C. Forrá el molde con papel manteca dejando solapas. Verté la mezcla, alisá la superficie. Horneá 22-25 minutos. El centro tiene que estar húmedo y un palillo insertado debe salir con migas húmedas, no limpio.
  6. Dejá enfriar a temperatura ambiente 1 hora antes de cortar. Si podés, refrigerá 2 horas más: el corte será perfecto. ¡Y listo!

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