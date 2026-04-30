El espectacular look de Lady Gaga en la premiere de 'El diablo viste a la moda 2': las fotos

Lady Gaga deslumbró con su look de Saint Laurent en la premiere de 'El diablo viste a la moda 2'. No te pierdas los detalles en la nota.

En la premiere de "El diablo viste a la moda 2" en Nueva York, Lady Gaga irrumpió con una presencia que confirmó su participación en la esperada secuela. La alfombra roja del evento, que ya contaba con la expectativa generada por figuras como Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, terminó girando hacia ese ingreso sorpresivo de Gaga.

Una semana antes, la cantante había encendido a los fans con "Runway", un sencillo que escribió junto a Doechii exclusivamente para la película. La canción ya había dejado entrever que su vínculo con el proyecto iba mucho más allá de un simple cameo, pero fue en la alfombra roja que Lady Gaga confirmó la implicación total.

El vestido elegido para la ocasión fue una pieza negra de corte sirena sin tirantes, perteneciente a la colección Otoño 2016 de Saint Laurent. Rescatado por las hermanas Chloe y Chenelle Delgadillo, responsables también de otras elecciones memorables dentro del circuito fashion, el diseño lucía impecable y atemporal. La decisión de prescindir del cinturón grueso y de la chaqueta con hombreras que acompañaban el look original del desfile permitió que la silueta limpia y la estructura del corpiño en forma de V ganaran mayor protagonismo con esos bordes afilados.

Desde la cintura hacia abajo, la prenda se mantenía ceñida hasta abrirse apenas por encima de las rodillas en una cola alargada. Debajo, asomaban unos zapatos Mary Jane surgidos de la colaboración entre Matières Fécales y Christian Louboutin para la temporada otoño 2025, que contaban con una plataforma contundente, la puntera de charol afilada y los tacos de aguja de quince centímetros que se curvaban hacia afuera.

En materia de joyería, Gaga optó por unos pendientes llamativos, los Celeste Earrings del Blue Book 2024 de Tiffany & Co., compuestos por hebras de diamantes pavé de siete quilates inspiradas en alas en movimiento, que nacían desde diamantes de talla cojín de dos quilates. Como único complemento adicional, dejó que su anillo de compromiso (valuado en un millón de dólares) brillara en su mano izquierda.