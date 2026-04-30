Comienzan las visitas guiadas por el Teatro Independencia: cómo conseguir tu entrada gratis

Mendoza suma una nueva propuesta para redescubrir su historia cultural desde adentro. A partir del martes 5 de mayo, el Teatro Independencia comenzará a ofrecer visitas guiadas abiertas al público en el marco de la celebración por el centenario de su inauguración, ocurrida el 18 de noviembre de 1925.

La iniciativa, titulada "Teatro Independencia: un siglo, mil historias", propone un recorrido por los espacios más emblemáticos del edificio ubicado en la esquina de Chile y Espejo, en pleno corazón de la Ciudad. La entrada es gratuita, con reserva previa de día y horario a través de Entradweb

Las visitas permiten conocer no solo la imponente arquitectura del teatro, sino también las historias que lo atravesaron a lo largo de cien años. Declarado Patrimonio Cultural de Mendoza, el Independencia es testigo privilegiado de algunos de los acontecimientos artísticos más relevantes de la provincia.

Inaugurado en plena década del veinte, el edificio atravesó distintas etapas de transformación. En los años cuarenta, por ejemplo, incorporó elementos ornamentales de inspiración francesa con reminiscencias griegas, que reforzaron su identidad estética y lo consolidaron como una de las joyas arquitectónicas del oeste argentino.

De la ópera al cine y del ballet a la música sinfónica

El proyecto original del teatro fue supervisado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y diseñado por el arquitecto Alfredo Israel, con planos aprobados en 1923. La construcción estuvo a cargo de los ingenieros Perrone y Ayerza y adoptó un marcado estilo académico francés. La fachada, con su frontis neoclásico, columnas corintias, friso rococó y el Escudo de Mendoza en bajorrelieve, se convirtió rápidamente en una postal urbana.

El interior, inspirado en los grandes teatros de ópera italianos, impacta desde el vestíbulo con una escalera de mármol gris que conduce a la sala principal. Allí conviven décadas de ópera, teatro, danza y música sinfónica. Hoy, además, el Independencia es sede de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, uno de los organismos artísticos más importantes de la provincia.

Tras una preinauguración organizada por la Brigada Femenina de la Liga Patriótica Argentina, el estreno oficial tuvo lugar el 18 de noviembre de 1925 con la ópera La emigrada, del libretista Vicente Martínez Cuitiño, interpretada por la Compañía Argentina de Dramas y Comedias.

En 1944, el teatro se adaptó también al cine y proyectó por primera vez Casablanca, ampliando su vínculo con el público mendocino. Un incendio en 1963 obligó a una restauración de urgencia y, dos años más tarde, fue reinaugurado con una presentación del Ballet del Teatro Colón.

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Un teatro vivo, en diálogo con su tiempo

El paso del tiempo volvió a exigir una intervención profunda a comienzos del nuevo milenio. Las obras de restauración iniciadas en el año 2000 permitieron recuperar el edificio, que fue reinaugurado el 21 de septiembre de 2003 con un concierto de la soprano mendocina Fabiana Bravo, en una noche cargada de simbolismo.

Hoy, a cien años de su apertura, el Teatro Independencia busca afianzarse no solo como escenario, sino también como productor y realizador de espectáculos propios, con una gestión centrada en los procesos creativos y en el protagonismo de los artistas locales y nacionales.