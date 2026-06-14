Cuánto cuesta comer en el local de empanadas de Gladys "La Bomba" Tucumana

Gladys "La Bomba" Tucumana sumó en los últimos años una nueva faceta a su carrera artística: la gastronómica. La cantante apostó por abrir locales especializados en empanadas tucumanas en la Ciudad de Buenos Aires, con una propuesta que busca rescatar recetas tradicionales del norte argentino en un formato orientado al segmento gourmet.

Con sucursales ubicadas en zonas de fuerte movimiento gastronómico, el emprendimiento rápidamente despertó curiosidad entre fanáticos, turistas y amantes de la cocina regional, especialmente por el valor de sus productos.

Según informó El Destape, las empanadas que se comercializan en los locales de Gladys "La Bomba" Tucumana tienen precios que se ubican por encima del promedio de muchas cadenas tradicionales de Buenos Aires, lo que generó comentarios y debates en redes sociales sobre el valor de las propuestas gastronómicas premium.

La marca desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires en 2024 con el objetivo de acercar la gastronomía tucumana a nuevos públicos. Actualmente cuenta con dos puntos de venta.

Uno de ellos funciona en Recoleta, sobre la calle Paraguay, una de las zonas con mayor concentración de restaurantes y cafeterías de la capital argentina. El segundo se encuentra en Belgrano, otro barrio caracterizado por su intensa actividad gastronómica y comercial.

La propuesta pone el foco en una elaboración artesanal inspirada en las empanadas típicas del norte del país, con ingredientes seleccionados y una estética que busca diferenciarse dentro del mercado porteño.

Cuáles son los precios de las empanadas

Uno de los aspectos que más repercusión generó fue el costo de los productos. De acuerdo con los valores difundidos por el emprendimiento, una empanada individual tiene un precio cercano a los $3.850.

La carta también incluye distintas promociones:

Empanada individual: $3.850.

Combo de tres empanadas con bebida: $9.299.

Media docena: $20.000.

Docena: $38.000.

Dos docenas: $57.120.

Además de la atención en los locales, los productos pueden adquirirse a través de plataformas de delivery, donde la marca también mantiene una fuerte presencia.

Qué sabores se pueden encontrar

La carta está inspirada en recetas tradicionales tucumanas y ofrece algunas de las variedades más populares del país. Entre ellas aparecen opciones de carne, pollo y humita, aunque también se incorporan versiones con ingredientes y combinaciones menos convencionales.

Uno de los rasgos que el emprendimiento destaca es la utilización de carne cortada a cuchillo y procesos de elaboración artesanal, características asociadas históricamente a las empanadas tucumanas.

La propuesta busca combinar tradición e identidad regional con una presentación orientada al público urbano y gourmet.

Gladys "La Bomba" Tucumana te enseña a comer empanadas