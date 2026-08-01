Qué significa el viejo refrán "julio los prepara y agosto se los lleva"

“Julio los prepara y agosto se los lleva” es uno de esos refranes populares que incomodan apenas se escuchan. Tiene algo de sentencia cruda, de observación antigua y de sabiduría transmitida en voz baja entre generaciones. En muchas familias argentinas, especialmente entre adultos mayores, la frase reaparece cada vez que termina julio y agosto asoma con sus mañanas heladas, sus cambios bruscos de temperatura y esa sensación de que el invierno todavía no afloja.

El refrán no debe leerse como una predicción inevitable ni como una regla médica. Más bien resume una percepción nacida de la experiencia cotidiana: durante julio el frío intenso debilita, encierra, acumula enfermedades respiratorias y expone con mayor fuerza a las personas más frágiles. Agosto, entonces, aparece en el imaginario popular como el mes en el que ese desgaste puede mostrar sus consecuencias.

En el fondo, la frase habla menos del calendario y más del cuerpo. De cómo el invierno impacta en quienes tienen menos defensas, atraviesan enfermedades previas, están mal alimentados o no logran calefaccionarse de manera adecuada.

Aunque agosto ya anuncia la cercanía de la primavera, en gran parte del país todavía conserva rasgos duros del invierno. Las temperaturas pueden seguir siendo bajas, las noches continúan frías y los cambios bruscos entre una jornada templada y otra helada suelen sentirse con fuerza.

Ese contraste es una de las claves del dicho. Julio concentra la idea del invierno pleno: frío sostenido, menos horas de luz, mayor circulación de virus respiratorios y más permanencia en espacios cerrados. Agosto, en cambio, llega después de varias semanas de exposición. Para personas mayores o con enfermedades crónicas, ese tiempo acumulado puede traducirse en cansancio físico, recaídas o complicaciones.

En Mendoza, además, agosto carga con una marca propia: el viento Zonda, los cambios repentinos y la sequedad del ambiente. No todos los años se comporta de la misma manera, pero en la memoria local suele ser un mes inestable, capaz de combinar sol, frío, ráfagas y jornadas que ponen a prueba la salud respiratoria.

Un refrán que va de la superstición al cuidado

Como ocurre con muchos refranes, la frase puede sonar fatalista. Sin embargo, también puede resignificarse. En lugar de repetirla como una condena, puede funcionar como un recordatorio para reforzar cuidados en el tramo final del invierno.

Agosto es un buen momento para revisar si los adultos mayores de la familia están comiendo bien, si tienen medicación suficiente, si cuentan con calefacción segura, si mantienen controles médicos y si necesitan compañía. También es clave evitar la automedicación, consultar ante fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, decaimiento marcado o cambios bruscos en el estado general.

El dicho, mirado desde hoy, no tiene por qué alimentar miedo. Puede convertirse en una señal de atención. La sabiduría popular muchas veces exagera para que nadie se distraiga.

Una advertencia que sigue vigente

“Julio los prepara y agosto se los lleva” pertenece a una época en la que había menos acceso a vacunas, antibióticos, calefacción adecuada, controles médicos y sistemas de salud. Aun así, sigue circulando porque conserva una intuición poderosa: el invierno no afecta a todos por igual.

Cada invierno deja su propio aprendizaje. Y quizás el más importante sea recordar que las frases populares no solo cuentan cómo miraban el mundo las generaciones anteriores. También pueden servir para mirar mejor el presente: acompañar, prevenir y no llegar tarde cuando alguien necesita ayuda.