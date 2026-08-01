Dakota Johnson impacta con un cambio radical para encarnar a Marilyn Monroe

Dakota Johnson se transformó por completo para interpretar a Marilyn Monroe en "Flesh Impact". No te pierdas las fotos en la nota.

Para la producción de "Flesh Impact", el cortometraje escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal que se estrenará en el Festival de Venecia, Dakota Johnson sorprendió con una transformación radical.

La película, que imagina cómo habría sido la vida de Marilyn Monroe si hubiera llegado a los 60 años, propone una mirada alternativa al mito y la actriz se sumergió por completo en el personaje.

Para dar vida a la estrella en el apogeo de su fama, Dakota dejó atrás su característico pelo castaño y flequillo y adoptó un bob rubio con ondas, inspirado en el glamour del Hollywood clásico. La transformación se completó con un maquillaje bien a lo Monroe, con los labios rosados, las pestañas definidas y el lunar sobre el labio superior.

La primera imagen oficial del cortometraje ya genera expectativa, no solo por la propuesta original de la historia, sino por la capacidad de Dakota para encarnar a uno de los íconos más grandes de la historia del cine.