Alfombra roja: mirá los mejores looks de los Premios Pinti en nuestra galería de fotos

Conocé los estilos de los famosos que desfilaron por la alfombra roja de la primera edición de los Premios Pinti.

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Este lunes 27 de julio, en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires, se celebró la primera edición de los Premios Pinti, una iniciativa de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) para celebrar la excelencia artística y productiva del teatro comercial argentino. El galardón honra la memoria de Enrique Pinti, una figura de la cultura nacional cuyo legado de creatividad y pensamiento crítico inspira los valores de esta nueva distinción.

La gala reunió a las grandes figuras del espectáculo en una noche que reconoció tanto a los protagonistas del escenario como a los equipos que trabajan tras bambalinas. Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada, condujo la ceremonia, mientras que Sofía Kotler y Florencia Ferrero estuvieron a cargo de la alfombra roja, por donde pasaron los nombres más destacados de la temporada teatral argentina.

A diferencia de otros premios, los Premios Pinti buscan destacar todas las dimensiones del teatro. Se entregaron 19 distinciones que abarcaron lo artístico, lo creativo y lo productivo, valorando el engranaje humano detrás de cada obra. La idea de AADET es consolidar esta celebración como un espacio que resalte el talento y el compromiso de quienes sostienen una de las industrias culturales más importantes del país.

La primera edición incluyó cuatro modalidades de reconocimiento: categorías competitivas con jurado independiente, Premios Trayectoria para personalidades destacadas, Espectáculos del Año por convocatoria de público, y el Premio Favorito del Público, elegido por votación abierta. Entre los momentos más esperados, Moria Casán recibió el Premio Trayectoria por su aporte a la actuación femenina, Guillermo Francella fue galardonado en la rama masculina y Carlos Rottemberg fue homenajeado por su carrera como productor, que transformó la escena teatral argentina.