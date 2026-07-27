Mirtha Legrand impactó con su glamuroso look para ir a un lugar que ama

Mirtha Legrand deslumbró en el Multiteatro con un impecable look de noche para ver la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe. ¡Mirá!

Mirtha Legrand asistió al Multiteatro para ver la función de "Secreto en la Montaña", la obra protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe que fue uno de los eventos culturales más esperados de la temporada. Como era de esperarse, la conductora dio una muestra de su inconfundible estilo, acaparando todas las miradas con un look que reflejó la elegancia que la caracteriza desde hace décadas.

Para la ocasión, Mirtha apostó por una combinación de prendas y accesorios donde el negro fue el protagonista de su estilismo, pero fue su llamativo tapado animal print el que terminó de convertir el conjunto en uno de los más comentados de la noche.

La conductora lució un conjunto negro de mangas largas bordado con lentejuelas y microbrillos, de silueta recta que se complementó con una pequeña sobrecapa sobre los hombros. En cuanto a los accesorios, lució unos aros plateados con piedras brillantes y un anillo de gran tamaño.

El estilismo se completó con una manicura rojo intenso, un maquillaje con delineado y sombras oscuras para destacar la mirada, un labial rosado y su tradicional peinado con volumen en tonos rubios platinados.