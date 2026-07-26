Mirtha Legrand incomodó a uno de sus invitados con una sorpresiva pregunta y la respuesta fue tajante

Mirtha Legrand no tuvo filtros a la hora de consultarle a uno de los comensales sobre su vida personal y lo sorprendió por completo.

Mirtha Legrand realizó un gran programa este sábado 25 de julio y en la clásica mesaza la acompañaron diferentes figuras. Entre ellas se encontraron José María Muscari, Karina Mazzocco, el periodista Gustavo López y Benjamín Vicuña, quien protagoniza la obra "Secreto en la Montaña" junto a Esteban Lamothe.

Durante la noche fueron tocando diversos temas, como el debate por la final de la Copa del Mundo, donde Argentina perdió con España. Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión se dio con una pregunta picante de Mirtha a uno de sus invitados.

La leyenda de la televisión decidió ir al hueso con una consulta dirigida a Benjamín Vicuña: "Contame... ¿Con tus ex te llevás bien?". En ese instante se lo notó totalmente incómodo al actor, quien fue tajante con su respuesta.

La tajante pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a un invitado "Yo sabía que esto iba a pasar... Me pasa que lo más importante de verdad es el bienestar de los chicos y la verdad es que con ambas se le busca la vuelta para tener un equipo sano", comenzó diciendo.