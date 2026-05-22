Se le transformó la cara: Benjamín Vicuña se enteró en vivo de la peor traición de la China Suárez y quedó en shock

En medio de una nota para Intrusos, el actor se llevó una gran sorpresa al enterarse de una fuerte declaración judicial de Suárez.

Benjamín Vicuña quedó completamente sorprendido durante una nota cuando le contaron una declaración que hizo María Eugenia Suárez, mejor conocida como la China Suárez, en medio del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

El momento fue captado por las cámaras de Intrusos, que mostró la reacción del actor chileno al enterarse en vivo de esa información. Hasta ese instante, Vicuña hablaba con tranquilidad y evitaba profundizar sobre cuestiones familiares.

Benjamín Vicuña en Intrusos El actor dio una nota para Intrusos. Captura de pantalla Youtube América TV.

"Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que las vamos manejando con la familia", expresó el actor, todavía sin conocer el dato que cambiaría el clima de la entrevista.

Sin embargo, segundos después, cuando le revelaron que Suárez aseguró ante la Justicia que sus hijos, Magnolia y Amancio, llaman "papá" a Icardi, el gesto de Vicuña cambió por completo. "¿Eso dijo? Bueno, está bien", respondió el actor, visiblemente decepcionado y sorprendido por la declaración.