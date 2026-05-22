Estrenos en streaming: 6 series y películas que tenés que ver este fin de semana

Las principales plataformas de streaming se renuevan con la llegada de nuevas series y películas para todos los gustos. Desde la esperada propuesta de ciencia ficción de los productores de Stranger Things hasta el emotivo cierre de una de las sagas de época más queridas de la televisión, las opciones de entretenimiento se multiplican.

Prepará el sillón y repasá los títulos destacados que ya podés disfrutar en Netflix , Prime Video , HBO Max y Disney+ .

Tras el éxito de Stranger Things, los hermanos Duffer han seguido ligados a la producción de nuevas series. En marzo estrenaron Algo terrible está a punto de suceder, y ahora es el turno de The Boroughs: Jubilación rebelde, una nueva serie creada Jeffrey Addiss y Will Matthews.

La nueva serie de Netflix se ambienta en una pintoresca y lujosa comunidad de jubilados en el desierto de Nuevo México. Allí conocemos a Sam Cooper, un viudo recién llegado al lugar, que descubre que una amenaza sobrenatural acecha el lugar. Ante la indiferencia de las autoridades, Sam se alía con un grupo de residentes para evitar que estas criaturas les roben lo único que les escasea: el tiempo.

The Boroughs tiene 8 episodios, y cuenta con las actuaciones de Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman y Denis O'Hare. Más allá del componente de ciencia ficción, la serie funciona como una historia sobre la vejez, la soledad y el paso del tiempo.

Las damas primero | Netflix

Las damas primero Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike protagonizan la comedia Las damas primero. Netflix

Netflix también estrena la comedia Las damas primero, una película protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike, dirigida por Thea Sharrock.

La trama sigue a un hombre mujeriego, cínico y sumamente machista que tras sufrir un extraño accidente, despierta en un mundo paralelo matriarcal. En esta nueva realidad, las dinámicas de poder de la sociedad se han invertido por completo, obligándolo a vivir bajo las mismas reglas y prejuicios que él antes imponía, lo que destruye su vida de privilegios.

Las Damas Primero (Ladies First) Tráiler subtitulado

Con una duración de 90 minutos, Las mujeres primero es una remake de la película francesa No soy un hombre fácil de 2018.

Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra fantasma | Prime Video

Jack-Ryan-ghost-war-jack-hiding John Krasinski vuelve como Jack Ryan. Prime Video

La saga de Jack Ryan está lejos de agotarse y acaba de estrenar una nueva película. Se trata del sexto largometraje de la franquicia del personaje creado por Tom Clancy, y es una continuación directa de la serie protagonizada por John Krasinski, que se emitió en Prime Video entre 2018 y 2023.

La historia de Guerra Fantasma retoma la historia del analista Jack Ryan, tras alejarse de la CIA. Sin embargo, cuando una operación encubierta se sale de control y amenaza con destapar una conspiración global, Jack debe aliarse con viejos conocidos y una astuta oficial del MI6 para frenar a una peligrosa unidad clandestina renegada.

Con 105 minutos de duración, el filme cuenta con las actuaciones de John Krasinski, quien retoma su papel como Jack Ryan, junto a Wendell Pierce, Michael Kelly y Sienna Miller.

The Bride (¡La Novia!) | HBO Max

the-bride-Jessie-Buckley La ganadora del Oscar Jessie Buckley protagoniza la película. Warner Bros. Pictures.

HBO Max estrena The Bride, la película dirigida por Maggie Gyllenhaal, inspirada en el clásico de 1935 de La novia de Frankenstein.

Ambientada en el Chicago de los años 30, un solitario Frankenstein acude a la Dra. Euphronius para crear una compañera artificial. Al revivir a una joven mujer asesinada, dan origen a "La Novia", pero su impactante despertar genera un romance radical, desata el caos social, la emancipación femenina y la obsesión de la policía.

¡La novia! - Trailer oficial - Subtitulado

Esta nueva versión del personaje, que cuenta con las actuaciones de los ganadores del Oscar Jessie Buckley y Christian Bale, no solo apuesta por una puesta en escena deslumbrante, sino por un tono punk, provocador y feminista. El resto del elenco incluye a Annette Bening, Peter Sarsgaard y Penélope Cruz.

Downton Abbey: el gran final | HBO Max

downton abbey el gran final Downton Abbey: el gran final es el gran cierre de la saga. Focus Features

Con 6 temporadas y dos películas, Downton Abbey se despide con El gran final, la cinta que promete ponerle el broche de oro a una de las mejores series de época británicas de los últimos años.

La aristocrática familia Crawley y su leal servidumbre entran de lleno a la década de 1930. Mientras Mary queda envuelta en un divorcio escandaloso que amenaza con expulsarla de la alta sociedad, la familia debe enfrentar nuevas presiones financieras que podrían dejarlos en la ruina, y deshonrar el apellido o forzarlos a transformar radicalmente el legado de Downton Abbey frente a la modernidad.

El elenco vuelve a contar con las actuaciones de Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Dominic West y Joely Richardson.

El testimonio de Ann Lee | Disney+

the testament of ann lee 02 Amanda Seyfried en El testimonio de Ann Lee. Searchlight Pictures

Tras un gran paso por los festivales de cine, El testimonio de Ann Lee llega al streaming de la mano de Disney+. Dirigida por Mona Fastvold y protagonizada por Amanda Seyfried, este drama histórico musical está inspirado en Ann Lee, la líder fundadora de la secta religiosa Shakers en el siglo XVIII.

La película recorre la vida de Ann Lee, una mujer que tras una infancia de extrema pobreza y duras tragedias personales, funda la secta utópica de los Shakers en el siglo XVIII. Proclamada como una encarnación femenina de Cristo, predica la igualdad de género absoluta, expresando su fe mediante cantos y bailes colectivos.

The Testament of Ann Lee - teaser tráiler

El filme recibió grandes elogios por pate de la crítica, gracias a la actuación de Seyfried y la hipnótica puesta en escena. Muchos destacaron cómo los himnos religiosos tradicionales fueron reinventados en impactantes secuencias de movimientos extáticos y danzas coreografiadas.