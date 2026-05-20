La brutal miniserie bélica que está en streaming y muchos no conocen

La Segunda Guerra Mundial ha sido escenario de cientos de series y películas a lo largo de la historia. En la pantalla chica, Band of Brothers se convirtió en sinónimo de excelencia. Pero años después, HBO decidió poner el foco en otro frente de batalla, que dio origen a una miniserie que se ubica entre lo mejor del género bélico.

Estrenada en 2010, The Pacific llegó producida por Steven Spielberg y Tom Hanks , para retratar la brutalidad y los horrores de la guerra librada por un grupo de marines en el Pacífico, mientras luchaban contra las tropas japonesas. Con 10 episodios y disponible en HBO Max , esta miniserie tiene que estar en tu lista .

En 2001, Band of Brothers seguía a la Compañía Easy a través de Europa, en cambio, The Pacific pone el foco en la campaña militar contra Japón y en algunos de los enfrentamientos más violentos del conflicto. Guadalcanal, Peleliu, Okinawa e Iwo Jima aparecen retratados con una crudeza poco habitual incluso para los estándares actuales.

La serie toma como base los testimonios reales de Robert Leckie y Eugene Sledge, dos marines que años después escribieron memorias sobre lo vivido en combate. Esa raíz documental es una de las razones por las que la producción conserva tanta potencia. Sin discursos patrióticos ni hazañas heroicas de por medio, la serie muestra a un grupo de jóvenes soldados quebrados por una guerra que parecía no tener fin.

El personaje de John Basilone, interpretado por Jon Seda, resume bastante bien esa idea. Convertido en héroe nacional tras Guadalcanal, vuelve al frente pese a haber alcanzado reconocimiento en Estados Unidos. La serie usa su historia para hablar del peso simbólico de los soldados durante la guerra y de cómo muchos quedaron atrapados entre la propaganda y la realidad.

Como ya nos tiene acostumbrados HBO, The Pacific tiene esa impronta visual cinematográfica que ya se ha convertido en marca registrada de la señal. En esta miniserie se invirtieron cerca de 200 millones de dólares, una cifra enorme para televisión en ese momento. El resultado se nota en cada batalla, pero también en detalles menos espectaculares y más sensibles, como el barro, las enfermedades, el hambre o el silencio que inunda cada plano tras los combates.

Mirá el tráiler de The Pacific, la increíble miniserie en HBO Max

The Pacific - tráiler oficial

También hay algo interesante en cómo envejeció la serie. En plena era del streaming, donde muchas producciones buscan ese ritmo frenético y escenas virales, The Pacific se toma tiempo para mostrar el desgaste psicológico de sus protagonistas, una característica que hoy es casi una rareza encontrar.

El elenco tampoco se queda atrás, con una buena cantidad de nombres que luego ganarían gran notoriedad. Tal es el caso de Joseph Mazzello, James Badge Dale y el propio Rami Malek, que años después ganó el Oscar a Mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en la película Rapsodia Bohemia.

Si tenés ganas de ver una serie de las buenas, de esas que ya casi no se hacen, y que toman la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, The Pacific es una cita obligada. Con 10 episodios de unos 50 minutos cada uno, debería estar en tu lista para una maratón de fin de semana.