Netflix: la miniserie basada en hechos reales que puedes ver en una tarde

Netflix cuenta en su catálogo con varias producciones basadas en hechos reales que lograron generar debate y repercusión en todo el mundo. Una de las más destacadas es Así nos ven , una miniserie dramática que reconstruye uno de los casos judiciales más polémicos de Estados Unidos durante fines de los años 80.

La historia está inspirada en el caso conocido como “Central Park Five”. La trama sigue a cinco adolescentes afroamericanos y latinos que fueron acusados injustamente de un brutal ataque ocurrido en Nueva York en 1989. A lo largo de los episodios se muestran los interrogatorios, el proceso judicial y las consecuencias que sufrieron tanto ellos como sus familias.

La miniserie pertenece a los géneros drama y crimen basado en hechos reales. Fue creada y dirigida por Ava DuVernay, reconocida por otras producciones centradas en temas sociales y raciales. Desde su estreno en 2019, la serie recibió elogios de la crítica y múltiples nominaciones a premios internacionales.

El elenco principal está integrado por Jharrel Jerome, Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse y Marquis Rodriguez, quienes interpretan a los jóvenes acusados. También participan Felicity Huffman, John Leguizamo, Niecy Nash y Michael K. Williams.

Tiene cuatro episodios. Cada uno tiene una duración, aproximada de una hora. Uno de los aspectos más valorados de la producción es la manera en que retrata las fallas del sistema judicial y la discriminación racial. Además de reconstruir el caso, la serie muestra el impacto emocional y social que la acusación tuvo sobre los jóvenes y su entorno.

Su combinación de drama, denuncia social y actuaciones destacadas la transformó en una propuesta recomendada para quienes buscan historias intensas y profundas.

Mira el tráiler de la miniserie de Netflix