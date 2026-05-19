La serie de espías que vuelve a explotar en Netflix por su historia atrapante
La producción sobre inteligencia artificial y espías que volvió a ser furor. Esta serie mezcla crímenes, tecnología y espionaje como pocas en Netflix.
Vigilados: Person of Interest logró algo raro: volvió a captar atención años después de su estreno. Tiene acción, suspenso y personajes llenos de conflictos. Desde su llegada a Netflix esta serie de espías engancha desde el primer capítulo por lo que se considera una de las buenas en este género.
La historia de espías que mezcla tecnología, crímenes y tensión
La serie sigue al Sr. Finch, un millonario misterioso que creó un sistema capaz de detectar personas relacionadas con futuros crímenes. El programa no revela si alguien será víctima o agresor. Solo entrega un número y deja que el resto se resuelva en las calles de Nueva York.
Para enfrentar esos casos aparece John Reese, un exagente de la CIA dado por muerto después de varias operaciones oscuras. Reese tiene entrenamiento militar, experiencia en espionaje y un pasado lleno de heridas personales. Junto a Finch forman un equipo secreto que intenta detener asesinatos antes de que ocurran.
Uno de los puntos más fuertes de Person of Interest está en sus personajes. La serie no gira solo alrededor de persecuciones o peleas. También muestra culpa, vigilancia estatal, corrupción y soledad. La detective Carter, interpretada por Taraji P. Henson, empieza sospechando de Reese, aunque termina formando parte del grupo tras descubrir la verdad detrás de Finch.