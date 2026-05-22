Fracasó en los cines, la rescató el público y hoy es un clásico: la película oculta que ya se puede ver gratis en Internet

La historia del cine está repleta de producciones millonarias que pasaron al olvido y de pequeños proyectos que, contra todo pronóstico, terminaron alterando la cultura popular. A finales de los años 90, el género de acción buscaba una renovación urgente tras el impacto que había causado la estética de Quentin Tarantino.

Norman Reedus y Sean Patrick Flanery protagonizaron una de las duplas más recordadas del cine policial de fin de siglo.

En ese complejo escenario desembarcó The Boondock Saints (bautizada en Latinoamérica como El Quinto Infierno), una película que sufrió la indiferencia total de las boleterías en su estreno pero que construyó un imperio de fanáticos gracias al fenómeno del boca en boca.

El gran acierto del director y guionista Troy Duffy consistió en eludir los caminos comunes del cine policial de la época. Utilizando sus propias vivencias en los barrios de Boston, Duffy implementó una audaz propuesta de montaje: sus escenas exhiben primero los brutales resultados de los enfrentamientos armados para luego, mediante la investigación criminal, reconstruir minuciosamente el origen de los hechos.

El director Troy Duffy se inspiró en las vivencias de su propio vecindario en Boston para confeccionar el guion de la película.

La trama de la película se sumerge en las vidas de Connor y Murphy MacManus, interpretados por Sean Patrick Flanery y un joven Norman Reedus mucho antes de su consagración en The Walking Dead. Estos hermanos de origen irlandés, tras eliminar en defensa propia a dos miembros de la mafia rusa, experimentan un giro espiritual que los empuja a iniciar una violenta cruzada para limpiar la ciudad del crimen organizado, respaldados por un arsenal de armas y un antiguo rezo familiar.

el-quinto-infierno-2 El Quinto Infierno combinó una marcada violencia estética con secuencias de humor negro que fascinaron a la crítica de culto. IMDB

La cacería de estos justicieros queda en manos de Paul Smecker, un brillante y excéntrico agente especial del FBI encarnado por un soberbio Willem Dafoe. El trabajo de Dafoe eleva el film, transformando la investigación en un profundo debate ético donde las líneas de la legalidad comienzan a diluirse y el propio detective empieza a preguntarse si los crímenes de los hermanos son una atrocidad o un remedio indispensable para la sociedad.

el-quinto-infierno El film superó el olvido comercial inicial gracias a la distribución en formato doméstico y las recomendaciones de los espectadores. IMDB

A casi tres décadas de su realización, la mística que rodea a esta película se mantiene intacta. En tiempos donde el acceso al entretenimiento se ha vuelto directo e inmediato, los cinéfilos locales tienen la oportunidad de redescubrir este hito de la pantalla grande, ya que El Quinto Infierno se encuentra disponible en la plataforma de YouTube de manera gratuita.