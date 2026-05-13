Dónde queda el edificio en el que Guillermo Francella grabó El Encargado y cuánto cuesta un departamento

El éxito de El Encargado , la serie protagonizada por Guillermo Francella en Disney +, ha logrado lo que pocas producciones consiguen: convertir a un objeto inanimado en un personaje más de la trama. El imponente edificio de hormigón visto, donde Eliseo Basurto despliega sus estrategias y secretos, ha despertado una curiosidad masiva que traspasa la pantalla.

El edificio ubicado en Arribeños 1630 se consolidó como una parada obligada para los seguidores de la serie.

Hoy, la propiedad no solo es un ícono visual, sino también una de las locaciones más buscadas por los curiosos en el barrio de Belgrano. La construcción real se encuentra ubicada en la calle Arribeños 1630 , en el exclusivo límite de Belgrano con el Bajo Belgrano.

Los departamentos en la locación real de El Encargado se cotizan entre los más caros de la zona norte de CABA.

Se trata de una estructura de estilo brutalista, diseñada por el reconocido estudio de arquitectura Vilar, que destaca por su fachada de líneas rectas y su imponente presencia en la cuadra. A diferencia de lo que muchos creen, el edificio no cuenta con el "búnker" de terraza que utiliza el personaje de Francella, ya que esa parte de la escenografía fue montada especialmente para la ficción.

¿Cuánto cuesta vivir en el edificio de El Encargado?

El mercado inmobiliario en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los más cotizados. Según datos del sector, un departamento en esta torre de aproximadamente 35 años de antigüedad puede alcanzar valores de venta que oscilan entre los 350.000 y 500.000 dólares, dependiendo del estado de la unidad y su metraje.

Encargado Guillermo Francella le dio vida a Eliseo en esta propiedad que hoy es el centro de las consultas inmobiliarias. Disney Plus

En cuanto a los alquileres, la exclusividad también se hace notar. Las unidades de tres o cuatro ambientes pueden rondar los 1.500 dólares mensuales, a los que se deben sumar expensas que, debido al mantenimiento de una estructura de tal magnitud y los servicios de seguridad, suelen ser elevadas. A pesar de los costos, la demanda por habitar en el área no disminuye, alimentada en parte por el misticismo que la serie le ha otorgado a la zona.