Disney Plus estrenará Playa de Lobos, la esperada película de Guillermo Francella: todo lo que tenés que saber

Guillermo Francella se encuentra pasando un gran momento en cuanto al ámbito profesional. El actor se consagró con la última temporada de El Encargado y Disney Plus anunció la llegada de una nueva película que buscará arrasar en la plataforma.

Se trata de Playa de Lobos, protagonizada por Guillermo Francella y también por Dani Rovira, artista de España. La película está dirigida por Javier Veiga, reconocido actor y director español que se mostró muy feliz de ser parte de este proyecto.

La historia sigue a Manu, quien trabaja en un chiringuito (bar) de playa y todo cambia cuando se enfrenta a Klaus, un turista que se niega a levantarse de la última reposera que falta por recoger. Aunque desde el primer momento parecen completamente opuestos e incapaces de entenderse, la actitud de Klaus despierta sospechas en Manu, que cree que no está allí por casualidad.

Mientras la tensión entre ambos va aumentando con el correr de los minutos, Klaus sorprende por completo a Manu con una propuesta totalmente inesperada e inquietante. Esto hace que el conflicto se profundice y no quede en una simple discusión en la playa.

Cuándo estrena Playa de Lobos en Disney Plus

Playa de Lobos promete arrasar en Argentina y la plataforma anunció que el estreno se dará el 5 de junio del 2026. Esto se debe a los acuerdos vigentes que suelen realizarse entre la productora y las salas de cines.

Disney Plus - Playa de Lobos Guillermo Francella busca arrasar con Playa de Lobos. Foto: Disney Plus.

Guillermo Francella se mostró encantado de participar en la película y en diálogo con TN Show sostuvo que "me mandaron el guion y me encantó la historia. Yo tenía muchas ganas de poner un pie allá, pero no siempre te llegan buenos libros. Este es un planteo muy teatral, que además se basa en una premisa que todos padecemos, de que la culpa siempre es de otro".