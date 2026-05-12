Florencia Peña estalló contra Luis Ventura y ventiló un escandaloso dato: "Él también mandaba a..."
Florencia Peña habló sin filtro sobre las declaraciones que realizó el presidente de APTRA y compartió una fuerte información que dejó sorprendidos a todos.
Una nueva guerra estalló en el mundo del espectáculo luego de que Florencia Peña criticó fuertemente a los premios Martín Fierro por las nominaciones. La actriz dejó en claro que los galardones perdieron credibilidad y Luis Ventura no se la dejó pasar.
El presidente de APTRA en una nota con el programa de Yanina Latorre no se guardó nada y lanzó una frase que generó una enorme polémica en el ambiente: "Que siga haciendo videos por...".
Florencia decidió responderle a Luis Ventura de forma tajante: "Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta. Ventura fue el tipo que recibió mi video, fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar, que me pida disculpas porque un tipo de los medios no puede mandar a una actriz a hacer videos por...".
Florencia Peña ventiló un fuerte dato sobre Luis Ventura
Posteriormente, habló sobre las supuestas visitas a Casa Rosada a las que hizo mención Ventura y allí ventiló un fuerte dato sobre el periodista: "Yo nunca fui a golpear puerta a Casa Rosada, fui una vez a la Quinta de Olivos y bueno... Él también mandaba a abortar gente".
Florencia también aclaró que no tiene problemas en tomarse un café con el comunicador para hablar sobre la situación. Sin duda alguna esta guerra sigue creciendo con el correr de las horas y Luis Ventura podría contestarle nuevamente en A la Tarde, programa en el que es panelista.