Florencia Peña estalló contra Luis Ventura y ventiló un escandaloso dato: "Él también mandaba a..."

Florencia Peña habló sin filtro sobre las declaraciones que realizó el presidente de APTRA y compartió una fuerte información que dejó sorprendidos a todos.

Una nueva guerra estalló en el mundo del espectáculo luego de que Florencia Peña criticó fuertemente a los premios Martín Fierro por las nominaciones. La actriz dejó en claro que los galardones perdieron credibilidad y Luis Ventura no se la dejó pasar.

El presidente de APTRA en una nota con el programa de Yanina Latorre no se guardó nada y lanzó una frase que generó una enorme polémica en el ambiente: "Que siga haciendo videos por...".

Florencia decidió responderle a Luis Ventura de forma tajante: "Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta. Ventura fue el tipo que recibió mi video, fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar, que me pida disculpas porque un tipo de los medios no puede mandar a una actriz a hacer videos por...".

Florencia Peña ventiló un fuerte dato sobre Luis Ventura Florencia Peña estalló contra Luis Ventura y ventiló un escandaloso dato: "Él mandaba a..."

Posteriormente, habló sobre las supuestas visitas a Casa Rosada a las que hizo mención Ventura y allí ventiló un fuerte dato sobre el periodista: "Yo nunca fui a golpear puerta a Casa Rosada, fui una vez a la Quinta de Olivos y bueno... Él también mandaba a abortar gente".