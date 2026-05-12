La lapidaria frase de Patricia Sosa sobre Valeria Lynch que confirma que no pueden ni verse

Lejos de quedar en el pasado, la interna entre Patricia Sosa y Valeria Lynch volvió a reavivarse en las últimas horas. Esta vez fue Sosa quien habló sobre el vínculo quebrado con su ex amiga y dejó en claro que no tiene intenciones de recomponer la relación.

Todo ocurrió en Mitre Live, cuando Juan Etchegoyen le preguntó por Lynch. "No sé nada de Valeria, nada de nada y ni loca me sentaría a tomar un café con ella, la verdad que no lo haría", aseguró la cantante.

Patricia Sosa Aseguró Que No Está Interesada En Retomar Su Relación Con Valeria Lynch

"Yo la vi caminando en el barrio haciendo gimnasia y yo seguí con el auto pero no creo que me haya visto. Se terminó, es una etapa muy lejana y que ya no me importa", dijo muy convencida la artista.

Durante la conversación, Patricia Sosa habló también del trabajo personal que hizo para superar situaciones dolorosas y dejar atrás el conflicto. "Vos acordate que yo soy meditadora y laburo mucho el interior y entonces el perdón y el dejar pasar momentos malos es un trabajo que uno tiene que hacer", expresó la cantante.

Patricia Sosa La artista no quiere ni tomarse un café con Lynch. Fotos: captura de video / El Trece.

En ese sentido, la artista profundizó sobre cómo logró correrse emocionalmente de la pelea que mantuvo durante años con su colega: "El que ya no te interese y que no te hagan daño también es un laburo que uno tiene que hacer y cuando uno lo hace se siente más reconfortado y después el otro seguirá su rumbo”, expresó".

Después de escucharla, Etchegoyen cerró el tema con una conclusión directa sobre la postura de la artista: "Perfecto, está clarísimo que no te interesa volver a hablar con ella".