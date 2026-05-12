Evelyn Von Brocke se enojó y respondió a quienes criticaron su imagen tras la muerte de su papá: "Soy fea"

El duelo es un proceso íntimo, pero en la era de las redes sociales, incluso la tristeza más profunda queda expuesta al juicio ajeno. Evelyn Von Brocke atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su padre, y lo que comenzó como un desahogo genuino terminó convirtiéndose en un debate sobre la autenticidad y la estética en internet.

Días atrás, la periodista utilizó su cuenta de Instagram para expresar su desconsuelo. "¡Maldita muerte! No me quedan lágrimas de tanto llorar ", escribió junto a una imagen donde se veía su rostro visiblemente afectado por la angustia.

Evelyn Von Brocke compartió su tristeza más profunda tras la muerte de su padre y generó una reacción inesperada en redes.

Aunque la mayoría de sus seguidores la acompañaron con palabras de aliento, un sector de la audiencia se detuvo en un detalle superficial: su apariencia física y la supuesta intención detrás del posteo.

Ante los cuestionamientos por mostrarse "desaliñada" o por el supuesto uso de una selfie en un funeral, la comunicadora decidió responder con firmeza a través de sus historias. Primero, aclaró un punto técnico que fue malinterpretado: la imagen no era un autorretrato buscado, sino un recorte de una fotografía más amplia tomada durante el último adiós a su padre.

"No es una selfie, la foto completa es mía", precisó, buscando desactivar las sospechas de una pose planificada.

evelyn von brocke- foto "No es una selfie", aclaró la comunicadora para explicar el origen de la foto que despertó la polémica entre los usuarios. Instagram

Sin embargo, el punto más alto de su descargo llegó al abordar las críticas sobre su aspecto físico y la falta de maquillaje en un momento de luto. "¿Lo real no existe? ¿Solo subir perfecciones buscadas?", se preguntó, desafiando la lógica de las plataformas digitales donde el dolor suele ser editado o escondido.

Von Brocke fue categórica al responder a un comentario agresivo que la tildaba de "fea": "Soy fea, ¿cuál es el problema? Porque a mí no me preocupa, me preocupa que me duela el corazón", sentenció.

Evelyn Von Brocke Tras los ataques recibidos, la periodista agradeció a quienes sí lograron empatizar con su situación familiar. Foto: captura de pantalla El Trece

Con esta frase, la periodista no solo cerró la discusión sobre su imagen, sino que puso el foco en lo verdaderamente relevante: la pérdida afectiva y la deshumanización de quienes priorizan un estándar de belleza por encima de la empatía básica. En un mundo de filtros, Evelyn eligió la verdad para recordar que el dolor no tiene por qué ser estéticamente agradable.