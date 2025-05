Evelyn Von Brocke renunció sorpresivamente a Mujeres Argentinas: "Planteó irse por lo que pasó con..."

La noticia se dio hace tan solo unas horas, la periodista lo expresó mediante sus redes sociales y las especulaciones del "por qué" comenzaron a surgir. El programa de María Belén Ludueña en El Trece despidió a Von Brocke, pese a las insistencias, la mujer dio un paso al costado.

"Quería compartir con ustedes que decidí dar un paso al costado de Mujeres Argentinas. Fue una linda e interesante experiencia con mujeres increíbles. Se vienen nuevos desafíos. Gracias, chicas. Las voy a extrañar", expresó Evelyn Von Brocke en su Instagram.

Por otro lado, Ángel de Brito reveló los detalles de la sorpresiva renuncia de la periodista: "Motivos de la renuncia: no estaba cómoda, madrugar, ir de Martínez a Constitución, lo de la nota con Moritán". Acto seguido, posteó otra imagen y reveló que la periodista habría planteado irse por lo ocurrido con García Moritán, y si bien le plantearon quedarse, el viernes renunció definitivamente.

La renuncia de Evelyn Von Brocke a una semana del affaire con Moritán. Créditos: Instagram / @evevonbrocke

¿Qué ocurrió con Von Brocke y Roberto García Moritán?

María Belén Ludueña invitó a Roberto García Moritán a su programa el miércoles 23 de abril para hablar sobre su presente profesional, pero Evelyn Von Brocke desvió la charla y le consultó por sus infidelidades a Carolina Pampita Ardohain.

"Robert, yo te lo quiero contar desde el otro lugar. Porque vos hablás de amarillismo. Yo tuve información de cuando estabas recién casado con Pampita y me llegaban realmente muchos mensajes y demás con evidencias. No es una cuestión política, ni traición, ni nada por el estilo", introdujo la panelista.

"En este momento me estoy escribiendo con una de las personas que en su momento dijo haber estado con vos, con mucha información, y siempre lo guardé. Estuve sentada con vos al lado en la mesa de los Martín Fierro de Miami. Dije por dentro ‘le digo, no le digo, le digo que se lo cuente él a ella’. Y nos pasan un montón de cosas para protegerlos a los famosos", sumó Evelyn.

Al ver que la periodista no le hacía ninguna pregunta concreta al exfuncionario, Ludueña intervino y sentenció: "A ver, perdón, me quiero meter porque soy parte de este programa. Yo no sé que es lo que vos le querés preguntar Evelyn. Me parece a mí, él no tiene por qué, no lo tengo por qué defender, pero no era el sentido de la nota, lo hablamos previamente. Él está sentado acá con buena onda y eso a mí no me gusta, hay familias de por medio".

"¿Tenés algo para decir en concreto o no?", se plantó Moritán contra Evelyn. Y ella insistió: "No, que por qué te resistís tal vez al tema de la infidelidad cuando sí existió. Tengo un montón para decirte. Pero lo puedo llegar a decir fuera de cámara porque tengo mucho respeto por la familia".

Incómoda, la conductora de Mujeres Argentinas apuntó: "Ya pasó. Solo que me suena extorsionador. ¿Por qué tenemos que jugar a eso? Hay una familia. Decir que tengo información de tal persona, que le voy a destruir la familia... no me gusta, no me parece bien".