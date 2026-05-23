Viviana Canosa faltó a su programa de televisón tras las demandas en su contra: quién la reemplazó y cuánto midió en el rating

Viviana Canosa se ausentó este jueves al programa que conduce en El Nueve, y la cuarta emisión del ciclo comenzó con un conocido conductor que reemplazó a la periodista que quedó en la mira de la Justicia por unas polémicas denuncias que hizo contra varias figuras de la escena pública.

Recordemos que la comunicadora involucró el año pasado desde la pantalla de eltrece a referentes como Lizy Tagliani, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Jey Mammon y Marley en una serie de presuntos delitos por corrupción de menores y trata de personas. El lunes 18 de mayo la Justicia decidió archivar la causa por falta de prueba, así como también ausencia de testimonios de supuestos damnificados.

En este contexto, Canosa enfrenta una serie de demandas de las figuras que quedaron perjudicadas en su honorabilidad por sus dichos. A esto se sumó el contundente descargo que hizo Lizy Tagliani desde el escenario de los premios Martín Fierro, arremetiendo duramente contra la periodista, aunque sin mencionarla.

Mientras sortea las demandas en su contra, Viviana Canosa se ausentó esta semana a sus programas, tanto en Carnaval Stream como en El Nueve. El encargado de reemplazarla en la propuesta que sale al aire por la televisión abierta los jueves a las 23 fue Fabián Doman, y el rating no estuvo de su lado.

"Estoy acá, Vivi Canosa está enferma, y el canal me ha pedido que venga y por supuesto acá estamos", se limitó a decir el conductor sobre la ausencia de su colega. Tras anticipar a los invitados de la emisión de Viviana (El Nueve), el periodista hizo foco en los audios privados que se le atribuyen al presidente Javier Milei y Rosmery Maturana.

En términos de rating, el envío de Canosa sin la presencia de su anfitriona apenas promedió 0.8, igualando la marca más baja en lo que va del programa, que se produjo la semana pasada, en el tercer episodio. En tanto que en las dos primeras emisiones, Viviana había conquistado promedios de 1.3 y 1.1, por lo cual la rápida caída enciende las alarmas dado que esta propuesta lleva apenas un mes en el aire.