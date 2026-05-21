Viviana Canosa reapareció luego de que la Justicia archivó su denuncia contra Lizy Tagliani: "Estoy muy ..."

Viviana Canosa se encuentra en medio de la tormenta luego de que la Justicia , mediante el juez Ariel Lijo, archivó de manera definitiva la denuncia que realizó contra Lizy Tagliani , Florencia Peña y otras figuras. En medio de todo esto, ella no se presentó a su programa de streaming y reapareció con un posteo.

En medio de este cimbronazo judicial, Viviana Canosa se ausentó el pasado martes de su programa El Bulo de Viviana. La ausencia de la conductora en el primer programa tras conocerse el fallo disparó todo tipo de especulaciones.

Lo cierto es que ella finalmente reapareció con un posteo en X (antes Twitter) y realizó un contundente anuncio donde justificó su ausencia: " Estoy muy engripada y la tos viene complicada . Pensé que hoy me iba a sentir mejor como para volver, pero no. Reposo!".

Viviana Canosa confirmó que se enfermó y por eso está ausente en sus programas.

"Hoy Fabi me hace el aguante en Canal Nueve y mi equipo de Carnaval Stream se ocupa del bulo" , expresó respecto a quienes estarán a cargo de sus dos programas. Esto despertó fuertes críticas de los usuarios.

"Qué raro, Vivi, cuando sos noticia, se habla de vos... pucha... aparece una gripeciña", "Como siempre, cuando las cosas no salen como quiere, empieza a enfermarse, esta vez demasiado pronto", expresaron algunas personas en el posteo de Viviana Canosa.

¿Viviana Canosa puede ir presa?

En el programa La Posta del Espectáculo el abogado Martín Leiro reveló que una figura a la que Viviana Canosa apuntó en su denuncia, irá con todo tras el archivo de la causa. El letrado dio fuertes detalles y confirmó que pedirán el arresto de la conductora.

Viviana Canosa complicada: afirman que pedirán la detención de la conductora y revelaron los motivos

"Hay una de las damnificadas que tiene un abogado que me consultó y no solo la va a denunciar, va a pedir la detención de Viviana Canosa", expresó el letrado en el programa La Posta del Espectáculo, programa de Gustavo Méndez.