Viviana Canosa recibió otra mala noticia luego de que la Justicia archivó su denuncia: todos los detalles

Viviana Canosa se encuentra en estos momentos en el foco del escándalo luego de que la Justicia decidió archivar la causa por la denuncia contra Lizy Tagliani, Florencia Peña y otras figuras de la televisión. Luego de esta información, otra mala noticia golpeó a la conductora de El Nueve.

El motivo por el cual el juez Ariel Lijo decidió terminar la investigación fue debido a que no había pruebas. Ángel de Brito confirmó en su programa de streaming que "ninguna persona se presentó como víctima o ha dado testimonio. Quedó claro, ni una persona se presentó en la causa en la que Viviana Canosa involucró a un montón de famosos ".

En medio de todo esto, Viviana Canosa volvió a recibir otra mala noticia que tiene que ver con el accionar de los implicados en la fuerte denuncia . Mauro Szeta, periodista de policiales, confirmó que Florencia Peña iniciará acciones legales y a esta denuncia se sumarán otras figuras: "Varios de los damnificados demandarán a Canosa en lo civil y lo penal".

Viviana Canosa será demandada por Florencia Peña y se sumarán más figuras a la denuncia.

"Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña irá con acciones civiles y penales contra Canosa. Otros famosos más se sumarán a la demanda ", sumó el periodista a través de sus redes sociales.

En medio de esta enorme polémica, Viviana Canosa no se presentó a su programa de streaming en Carnaval. Damián Rojo, su compañero, llevó adelante la conducción y comentó que "bienvenidos al Bulo de Viviana. Viviana está recuperándose en su casa, ayer estaba con un poco de tos y hoy tenía el pecho tomado. Le dijimos que se quede en casa"

Lizy Tagliani apuntó contra Viviana Canosa en los Martín Fierro

"En un momento, probablemente no sé, algunos de los que están acá se cagaron en eso y alguno debe estar mirando o no y se cagaron en eso", expresó enojada la conductora.

¡Enfurecida! Lizy Tagliani apuntó contra Viviana Canosa en los premios Martín Fierro

"Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, por mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia", sentenció Tagliani sobre la situación que vivió con Viviana Canosa. En ese instante, todos los famosos se pararon y aplaudieron a su colega.