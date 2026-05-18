Yanina Latorre apuntó contra Viviana Canosa tras la polémica por la denuncia contra Lizy Tagliani

La Justicia decidió archivar la causa que inició Viviana Canosa contra diferentes figuras y Yanina Latorre opinó fuertemente.

Viviana Canosa recibió un fuerte revés judicial luego de que la Justicia decidió archivar la causa por la denuncia de pedofilia contra Lizy Tagliani, Marley, Florencia Peña y otras figuras de la televisión. Esta fue la noticia del día y Yanina Latorre decidió opinar fuertemente.

"Archivaron la causa de Viviana Canosa, esto es escandaloso a otro nivel... Yo soy Lizy Tagliani, voy, la busco y la mato", comenzó diciendo la conductora en su programa de radio que sale al aire por El Observador.

Luego, agregó: "Lo que hizo es de un nivel de una maldad... Pedí perdón, flaca, ya está, pedí perdón". El juez confirmó que la decisión de archivar la causa fue por la falta de pruebas en la denuncia, según lo que expresaron en el ciclo radial de Latorre.

Yanina Latorre contra Viviana Canosa Yanina Latorre no se guardó nada y apuntó contra Viviana Canosa tras la polémica por su denuncia

"No hay una prueba, un testigo y ni una víctima... Lo que hizo es un delito", sentenció Yanina Latorre visiblemente indignada tras la noticia de que la denuncia de Canosa contra las figuras fue archivada.