Yanina Latorre confesó cuál es el secreto definitivo para mantener fuerte su matrimonio con Diego Latorre

Durante una entrevista en Desayuno Americano , Yanina Latorre abrió su corazón y habló tanto de los momentos más difíciles de su historia familiar como de la fórmula que, según ella, mantiene firme su relación con Diego Latorre después de más de treinta años juntos.

En diálogo con Pamela David, la conductora de Sálvese Quien Pueda recordó el fuerte impacto que le provocó descubrir la infidelidad de su padre cuando era adolescente. Según contó, tenía 15 años cuando su mamá tomó la decisión de separarse tras enterarse de la existencia de otra mujer. Más allá de la ruptura, Yanina explicó que lo que realmente le dejó una marca fue el sufrimiento que atravesó su madre durante ese período. "Mi papá lo negaba todo. A mí no me contaba que tenía una mujer", expresó la periodista al recordar aquellos años.

Además, Latorre relató que la situación se volvió aún más dolorosa porque la pareja de su padre mantenía contacto constante con su mamá y le hacía llegar pruebas de la relación. En medio de ese clima de tensión, confesó que llegó a seguir a su padre hasta el departamento donde vivía la mujer y que, dominada por la bronca, terminó rompiendo distintos objetos dentro de la vivienda.

Con el paso del tiempo, la conductora aseguró haber logrado sanar ese conflicto familiar. Según explicó, nunca le molestó que su padre reconstruyera su vida sentimental, sino el daño emocional que vio sufrir a su madre.

Yanina Latorre y Diego Latorre Yanina confesó cuál es el método que usa en su casa para evitar el desgaste con Diego. Instagram Yanilovers.tdf.

En otro tramo de la entrevista, Yanina habló de su matrimonio con Diego Latorre y sorprendió al revelar qué considera fundamental para sostener la relación: "El éxito de nuestro matrimonio es que tenemos espacios separados"

La periodista detalló que, si bien comparten la habitación, cada uno tiene sus propios ambientes para trabajar, mirar televisión o disfrutar momentos de tranquilidad individual. Además, reflexionó sobre cómo evolucionan los vínculos con el tiempo: "El enamoramiento de las mariposas en la panza no dura algunos años, el amor se va transformando en algo más bello".

Por último, recordó una de las etapas más complejas que atravesaron juntos: la larga espera para convertirse en padres. Yanina contó que tardaron diez años en lograrlo y aseguró que esa experiencia terminó fortaleciendo aún más la unión familiar.