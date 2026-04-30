Yanina Latorre reveló su calvario de 10 años para lograr ser madre de Lola: "Doce malas noticias al año"

La imagen combativa de Yanina Latorre dio paso a una vulnerabilidad desconocida durante su reciente intervención en El Observador. A raíz del complejo presente que atraviesa Silvina Escudero en su deseo de ser madre, la conductora decidió abrir su propio historial médico y emocional para relatar una lucha que le tomó diez años de su vida: el camino hacia la fertilización asistida para concebir a su hija mayor, Lola.

Hace dos décadas, hablar de tratamientos de fertilidad no era una opción para todos. Yanina recordó que, en aquel entonces, Diego Latorre vivía el proceso con una carga de prejuicios que lo llevó a prohibirle mencionar el tema.

Yanina Latorre confesó los años de tratamiento de fertilidad que tuvo que hacer por Lola.

Yanina Latorre compartió los detalles de la década de tratamientos médicos que enfrentó para convertirse en madre de Lola.

LA PREOCUPACIÓN DE YANINA LATORRE POR EL DRAMA QUE VIVIÓ SU HIJA LOLA EN PUNTA DEL ESTE.

El exfutbolista nunca le confió la situación a sus padres, manteniendo la búsqueda en una esfera de privacidad extrema que, según la conductora, respondía a un temor personal de su marido. " Hacer un tratamiento es lo más duro que hay; te desgasta a un nivel insospechado", reflexionó Yanina, subrayando que la pareja debe estar extremadamente fuerte para no sucumbir ante la presión.

La conductora reveló que Diego Latorre prefirió mantener el proceso de fertilización en secreto frente a su propia familia.

El recorrido incluyó cirugías por endometriosis y viajes por centros de salud en México, Rosario y Buenos Aires. Latorre describió la experiencia como "deshumanizante", marcando la frialdad de los ingresos constantes a quirófano y el costo económico de una industria que, en ocasiones, se aprovecha de la desesperación. Citando a un obstetra, definió el proceso como "doce malas noticias al año", una frecuencia de fracasos que golpea la estabilidad emocional de cualquier mujer.

La decisión de Lola Latorre en un juego mediático sorprendió a Yanina. El camino hacia la maternidad incluyó una operación de endometriosis y múltiples intervenciones en el exterior. Archivo MDZ

La conductora también cuestionó la presión social imperante, especialmente hace veinte años, cuando el matrimonio parecía ser un contrato obligatorio hacia la procreación. Al exponer su historia, Yanina Latorre no solo reivindicó su derecho a decidir sobre su cuerpo, sino que también iluminó las sombras de una realidad que hoy se transita con mayor libertad.