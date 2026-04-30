Disney+ la rompe con una serie de poliamor y prejuicios que protagoniza la China Suárez y Benjamín Vicuña

La ficción argentina encontró en Terapia alternativa un espacio para explorar lo que sucede puertas adentro de los consultorios, lejos de la formalidad clínica y cerca del caos emocional. Protagonizada por Carla Peterson , quien encarna a la psicóloga Selva Pérez Salerno, la serie se posiciona como una de las propuestas más originales del catálogo de Disney +, apoyada en una narrativa que no teme incomodar al espectador.

La premisa inicial de la serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, planteó un giro disruptivo: una pareja de amantes —interpretada por Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña— acude a terapia con un objetivo inusual: lograr separarse para no destruir sus familias. Bajo la dirección de Ana Katz, la historia se sumerge en las contradicciones del deseo, utilizando a Selva como una guía que aplica métodos tan cuestionables como efectivos.

La dirección de Ana Katz logra un equilibrio perfecto entre la comedia negra y la observación social de la élite porteña.

La terapeuta, que en la segunda temporada ya ostenta su título oficial, expande su universo de influencia enfrentándose a casos que reflejan la complejidad de los vínculos actuales.

terapia-alternativa-fue-creada-por-por-mariano-cohn-y-gaston-duprat-OPYA2YJLE5DCPJIL6NF74KLZOI El elenco estelar de la producción se completa con grandes figuras como Griselda Siciliani. Disney+

En su segunda entrega, la trama profundiza en las relaciones no tradicionales. El foco se desplaza hacia una "trieja" sumida en crisis constantes y un matrimonio de artistas envuelto en tensiones creativas. Estos relatos transcurren con el trasfondo de los sectores más acomodados de Buenos Aires, donde la fragilidad de los lazos afectivos contrasta con un entorno de glamour y estatus.

terapia_alternativa-785579842-large La química entre la China Suárez y Benjamín Vicuña fue el motor de la primera temporada en un caso de amantes al límite. Disney+

El reparto, que incluye nombres de la talla de Griselda Siciliani, Daniel Rovira y la participación especial de Graciela Borges, aporta la profundidad necesaria para que las historias trasciendan la anécdota. Terapia alternativa no busca dar respuestas sencillas; por el contrario, se destaca por su capacidad para retratar la ambigüedad humana.