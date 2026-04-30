Se separaron Brenda Gandini y Gonzalo Heredia: qué famoso actor habría sido el tercero en discordia

Tras más de 16 años de relación y dos hijos en común, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron, en medio de una serie de crisis que se arrastraban desde hace tiempo.

Este jueves en La mañana con Moria, Gustavo Méndez aportó detalles del vínculo y sorprendió al mencionar un episodio que involucraría a la actriz durante una etapa de distanciamiento.

"El año pasado tuvieron una gran crisis y Brenda se fue a España. Me cuentan que allí habría estado con un famoso actor uruguayo", aseguró el panelista, dejando entrever un posible acercamiento con otra persona en ese contexto.

A partir de esa versión, en el programa comenzaron a indagar sobre la identidad del supuesto tercero. "¿Es joven? ¿Es galán?", preguntó Nazarena Di Serio; mientras que Moria Casán consultó: "¿Estuvo en muchas series? Actuaba de uno que se llamaba 'Diosito'?". "Es fachero, es mega galán y habrían estado juntos", sostuvo el periodista.

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini Gustavo Méndez reveló en La mañana con Moria más detalles de la separación. Captura de pantalla Instagram Brendagandiniok.

Cuando María Fernanda Callejón nombró a Nicolás Furtado, Méndez se quedó callado por unos segundos y le respondió: "Yo no digo nada".

Por último, el periodista remarcó que la relación atravesó varios altibajos antes de llegar a este desenlace: "Se aman tremendamente, son buenas personas y una gran pareja, pero después de 16 años se dio el desgaste. El busca un perfil distinto, está más intelectual y no sale tanto, mientras que ella está en su prime, laburando a full con muchas marcas".