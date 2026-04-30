¡Soltó la bomba! Cecilia Calafell rompió el silencio tras separarse de Pablo Lescano y lanzó una frase letal: "No la necesito"

Hace pocos días, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show que Cecilia Calafell y Pablo Lescano le pusieron punto final a su relación tras más de dos décadas juntos. La periodista aseguró que la relación de la pareja estuvo atravesada por infidelidades; la aparición de hijos extramatrimoniales, como Bianca y Brian, reconocido en 2022; y situaciones vinculadas a adicciones e internaciones que habrían desgastado el vínculo.

"Su mujer oficial siempre fue Cecilia, la que lo bancó, la que crió a sus hijos, la que no quiero decir bancó pero sí, lo bancó cuando estuvo internado por adicciones o por problemas de salud importantes", sostuvo la panelista, marcando el rol que ella ocupó durante todos estos años.

Sin declaraciones públicas por parte del músico, fue ella quien eligió expresarse a través de un posteo en su cuenta de Instagram (@Calafellcecilia), donde dejó ver cómo atraviesa este momento personal.

"Hay momentos que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo", comienza diciendo la publicación de Calafell.

Cecilia Calafell Instagram

"Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser. Hay momentos donde nuestra propia existencia nos pide cambio, los hijos crecen y vuelan y quedas vos solita con tus luces y tus sombras. Amo haber sido mamá joven y experimentar lo mejor que me dio la vida, dos hijos hermosos que amo y me acompañarán eternamente y con 44 años poder replantear mi vida", expresó Cecilia.

"Trabajar en mí, en mis prejuicios y mi rigidez que fue tan útil para esa estructura familiar, pero hoy ya no la necesito. La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir", concluyó Cecilia Calafell.