Moria Casán cruzó a Yuyito González por sus "principios bíblicos" sobre el matrimonio igualitario: "Dejada"

El mundo del espectáculo generó revuelo luego de que Yuyito González emitiera una serie de polémicas declaraciones sobre el matrimonio igualitario y la sexualidad, basándose en sus creencias religiosas . Sus dichos generaron un repudio generalizado, encontrando en Florencia de la V y Moria Casán como sus principales críticas.

El conflicto se desató cuando González , al ser consultada sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, argumentó que su postura no se basa en la religión, sino en "la palabra de Dios".

Según la exvedette, existen "principios bíblicos" que marcan "limitaciones para lo que son las costumbres de la sociedad" , comparando la homosexualidad con las relaciones prematrimoniales. “Supuestamente hay ciertas limitaciones en cuanto a nuestra vida sexual que no se aprueban. ¿Las hacemos? Sí. Todos esos temas son, en definitiva, totalmente personales y, en definitiva, con Dios se arregla uno” , expresó, desatando la indignación inmediata.

Embed - Florencia de la V apunto contra Amalia Yuyito Gonzalez tras sus dichos sobre el matrimonio igualitario

La primera en recoger el guante fue Florencia de la V, quien no ocultó su furia al analizar la entrevista. Fiel a su estilo directo, la conductora expuso lo que consideró una doble moral histórica en el medio.

"No hay nada peor que una bataclana devenida en monja", disparó Florencia, visiblemente molesta. En su descargo, remarcó la hipocresía de esta "camada" de exvedettes que ahora adoptan posturas ultraconservadoras: “Pierden la memoria. Estas vivían llenas de maricones que las tenían que levantar en la revista... y ahora en los jardines ven vírgenes que las iluminan”.

Además, cuestionó la selectividad con la que González aplica los textos sagrados: "Habla de tener relaciones prematrimoniales como si no las hubiese tenido. Leen el evangelio de acuerdo a su conveniencia".

Moria Casán: "La dejada por el presidente"

Embed - Moria Casán cruzó a Yuyito González por sus "principios bíblicos" sobre el matrimonio igualitario: "Dejada"

Si las palabras de Florencia fueron duras, la intervención de Moria Casán terminó por dinamitar la figura de Yuyito. "La One", siempre pionera en la defensa de las libertades individuales, fue consultada por el tema y brindó una respuesta que mezcló emotividad con su inconfundible "lengua karateca".

"Los dichos de Yuyito están imbuidos de mucha cosa...", comenzó analizando Moria, para luego diferenciarse desde lo personal: "Yo soy medio atea, agnóstica, aunque soy católica apostólica romana. La única mariquita que había en el barrio era con la que yo jugaba, nos poníamos tacos altos y ella era mi amiga. En la casa lo golpeaba el padre o algo y no decía nada".

En un claro contraste con la postura condenatoria de González, Casán reafirmó su filosofía de vida: "Siempre yo tuve una mirada amorosa. Y además, no porque yo me sintiera así también, me gustaba la vida, el goce y que las demás personas pudieran ser lo que quisieran ser".

Sin embargo, el verdadero golpe de gracia llegó sobre el final de su declaración, cuando Moria expuso lo que ella considera el verdadero motivo detrás del resentimiento mediático de Yuyito, apuntando directamente a su vida sentimental y política: "Va por revancha, fue la dejada por el presidente, imaginate tú".