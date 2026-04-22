Moria Casán deslumbró en su homenaje con un look impactante

Conocé todo los detalles del sensual look de Moria Casán para una noche inolvidable.en el Palacio Libertad.

Ella ya es un ícono nacional, es ídola pop... y durante su homenaje en el Palacio Libertad, Moria Casán volvió a adueñarse del show. El evento, que tuvo el estreno de "Moria, el misterio", reunió a distintas figuras de la cultura, pero fue ella quien concentró todas las miradas.

Más allá del homenaje en sí, su presencia se construyó como un espectáculo paralelo donde la moda funcionó como extensión de su personalidad.

Moria eligió un vestido largo de mangas largas en tonos marrones y beige que abrazó su silueta con precisión. El diseño jugó con líneas verticales y curvas para estilizar la figura, mientras que las transparencias en el escote y los brazos le dieron una cuota de dramatismo sin romper lo sofisticado del conjunto.

Para completar la llegada, sumó un trench corto de cuero negro atado a la cintura, una pieza que introdujo un contraste más urbano y reforzó la impronta de fuerza que suele atravesar sus elecciones.

El beauty look se mantuvo fiel a su identidad, con el pelo oscuro con flequillo recto, el maquillaje enfocado en labios con brillo y las uñas esculpidas en un rojo intenso. Una combinación que terminó de consolidar una imagen potente y reconocible, a la altura de una figura que, pase lo que pase, siempre sabe cómo robarse el show.