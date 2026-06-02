El día lunes se filtró un nuevo y fuerte conflicto que vuelve a poner al programa de Moria Casán en el centro de la información. Es que nuevamente se dio una nueva discusión que involucró a Amalía Díaz Guiñazú y al doctor Capuya, panelistas del ciclo.

Desde Intrusos fueron a buscar la palabra del médico, quien contó los detalles de la intensa discusión : "Tenemos la misma funda, de silicona negra. Los dos teléfonos son muy parecidos, me guardé el suyo sin querer y, cuando me acerqué a devolvérselo y pedirle disculpas, escuché que me dijo 'viejo choto'. Me enojé ".

Finalmente, Moria decidió hablar tras el escándalo y fue contundente: "Debo admitir que todo el mundo piensa que acá todos se pelean, que hacemos un reality. Pero no es verdad", comenzó diciendo de forma tajante frente a la cámara.

Moria Casán rompió el silencio y habló sobre la polémica pelea entre sus panelistas: "No se puede soportar"

Luego, agregó: "Al doctor Capuya le dijeron ‘viejo choto’, pero no... Esto no se puede soportar, lo de viejo está de más" , sostuvo e hizo reír a todos los que se encontraban presentes en el estudio.

Moria Casán - Portada (1) Moria Casán habló sobre la interna en su equipo. Foto: Instagram / @lamanianaconmoria.

"Yo prefiero que no careteemos. Esto no es un reality de peleas. No hago mi propio reality de peleas, como dicen. Somos seres humanos que debatimos. Muchas veces surgen cosas, prefiero que se digan las cosas acá y no afuera. Surge algo y se dice algo", comentó la conductora de El Trece.

Pero esto no fue todo, ya que dejó muy en claro que hay un buen clima laboral en el programa y que "somos todos gente muy intensa que nos agarramos".