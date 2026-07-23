Wanda Nara lanzó su propia academia, con curso y diploma incluídos: de que trata y cuánto cuesta

Wanda Nara ha demostrado, a lo largo de los años, ser una de las figuras con mayor capacidad para capitalizar cada oportunidad que se le presenta. Haciendo honor al refrán "todos los caminos conducen a Roma", la mediática ha puesto en práctica esta filosofía desde sus inicios en la juventud hasta su presente.

Es innegable que la empresaria, conductora y cantante, ha sabido surfear los estallidos mediáticos para reinventar y relanzar su imagen pública en múltiples ocasiones. Más allá de las críticas, siempre logra su objetivo. Hoy, en una faceta inédita, decide compartir su fórmula del éxito con quien esté dispuesto a tomarla: la rubia acaba de lanzar su propio "curso de vida", una propuesta académica que promete enseñar el paso a paso para aprender a "monetizar la propia imagen".

A modo de carta de presentación y buscando conectar con sus futuros alumnos, Wanda se sincera:

"Pasé años construyendo una vida pública. Lo que nadie vio fue el trabajo silencioso de elegirme, una y otra vez, cuando lo más fácil hubiese sido desaparecer. Este curso es esa conversación que nadie me dio cuando necesité. Diez secciones para dejar de esperar que alguien más valide lo que ya sabés que sos".

La capacitación está estructurada de manera estratégica para abarcar todas las aristas del crecimiento personal y profesional de una figura pública. Se compone de diez módulos , los cuales están divididos en tres grandes ejes temáticos . A lo largo del programa, los inscriptos recorrerán un camino que va desde el autoconocimiento hasta los negocios, transitando por secciones tituladas: "Confiar en vos cuando nadie más lo hace", "Tomar decisiones difíciles", "Convertir problemas en oportunidades" y "El esfuerzo que nadie ve".

A su vez, el contenido de la academia profundiza en estrategias y herramientas concretas con módulos como "Construir una marca personal", "Generar ingresos con tu imagen", "Escuchá a tu gente" y "Rodearte de personas que te potencien". Finalmente, la cursada cierra con una fuerte apuesta a la mentalidad de liderazgo, abordando las temáticas "Pensar en grande sin pedir permiso" y "Creá, no sigas".

Modalidad de cursada y valores

Wanda Nara y su curso online. Página / Academia Wanda Nara

Para quienes decidan adentrarse en la mente empresarial de la mediática, el programa ofrece un paquete educativo muy completo. El material de estudio incluye documentos en PDF y plantillas de trabajo práctico. Además, uno de los grandes atractivos es que la inscripción garantiza el acceso de por vida al contenido.

Como broche de oro, el curso otorga un certificado oficial avalado por la Academia Wanda Nara. Sin embargo, este diploma no se entrega de forma automática: los estudiantes deberán rendir y aprobar un examen final para obtenerlo.

En cuanto a los números, la inversión para acceder a esta clase magistral está dividida según la ubicación del alumno: el costo es de 100.000 pesos para los residentes argentinos, mientras que para el público internacional el valor fijado es de 67 dólares.