Robo a Wanda Nara: revelaron nuevos detalles y confirmaron cuál era el objetivo de los ladrones

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, rompió el silencio y contó novedades contundentes sobre el robo que sucedió en la vivienda.

En los últimos días, Wanda Nara confirmó que ladrones ingresaron a una de sus casas que tiene en Milán mientras sus hijos y su madre se encontraban en la vivienda. La noticia causó preocupación y Ana Rosenfeld decidió romper el silencio para contar todos los detalles.

"Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo", expresó la mediática en sus redes sociales.

Por su lado, la abogada decidió hablar con Moria Casán y contó una fuerte información: "Lo único que les puedo aportar es que lo que pasó no es ninguna fábula y no es ningún invento".

Los detalles del robo a la casa de Wanda Nara Respecto al ingreso de los ladrones, ella detalló que "una de las nenas estaba en la planta baja con los hermanos varones, Nora estaba en la planta alta con la más chiquita y subieron gritando diciendo que habían ladrones".