Tras el fuerte ataque de Wanda Nara, una panelista expuso la delicada situación con su hija: "Ganas de vivir"

La periodista de Puro Show le respondió a la mediática luego de que utilizara información íntima y delicada a modo de amenaza en redes sociales.

El mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo de tensión. Todo comenzó con un ida y vuelta en redes sociales, pero rápidamente escaló cuando Wanda Nara decidió cruzar un límite sumamente delicado: utilizar la salud mental de la hija de Marcia Frisciotti (Gossipeame en redes).

A través de su cuenta de X, la empresaria disparó citando una historia de Instagram donde la panelista cuestionaba sus prioridades como madre frente a la exposición. Wanda retrucó furiosa: "Hablando de hijos por qué no contas a quien tenías internad@ con una situación grave y tenes todavía con problemas mientras te dedicas al chisme barato". La chicana no quedó ahí, sumando acusaciones sobre la vida personal de la comunicadora y exigiéndole que no se meta más con su familia.

El relato de Frisciotti: "Nadie te puede amenazar" Frente a esta extorsión mediática, Frisciotti decidió tomar la palabra en Puro Show y contar su verdad, avalada por su propia hija, Rafi, quien hoy tiene 18 años. "En el momento que le pasó lo que pasó, cuando ella arrancó con una depresión, tenía 16. Ella sentía que no tenía ganas de vivir, un día tomó una decisión obviamente súper dura para todos", relató la panelista, visiblemente movilizada al recordar los dos días que la adolescente debió pasar en terapia intensiva.

El ataque de Nara en redes. X @wanditanara Lo más impactante del descargo fue la revelación de cómo Wanda obtuvo esa información tan sensible. Según relató Frisciotti, el dato surgió de una charla privada entre ambas, donde intentó aconsejar a la mediática desde su propia vulnerabilidad: "Le dije 'yo estoy en esta situación, tené cuidado, la verdad que la salud mental de los hijos no es toda la misma y lo que vos exponés le puede afectar diferente'". Lejos de resguardar el secreto, la mediática usó esa confidencia para atacarla públicamente. "Me amenazó Wanda. Entonces mi hija me dice: 'Nadie te puede amenazar con eso, tenés que concientizar'", detalló.