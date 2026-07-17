Acorralada por Moria Casán, Mercedes Ninci terminó revelando su secreto amoroso mejor guardado: "Me gustan los..."

En La mañana con moria, la reconocida periodista se confesó en vivo con la conductora y dio detalles de su vida sentimental.

Durante una reciente emisión del ciclo La mañana con Moria, Moria Casán descolocó por completo a Mercedes Ninci con un interrogante sin filtros. Fiel a su perfil frontal y directo, la conductora aprovechó un móvil en vivo para incomodar a la cronista de exteriores con una consulta sumamente picante sobre su extensa trayectoria en el ámbito de la actualidad política y judicial.

"En todos tus años de calle, que es lo que más te gusta hacer y lo hacés tan bien, ¿te levantaste alguna vez a alguno? ¿Fiscales, jueces, abogados?", lanzó la diva sin rodeos. Frente al sorpresivo planteo, la periodista intentó evadir el momento apelando al humor: "No hago declaraciones a la prensa".

Moria Casán no se guardó nada y arrinconó a su compañera con una de sus clásicas preguntas al hueso. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Sin embargo, "La One" no se dio por vencida ante la rápida respuesta de su comapañera y retrucó la situación con una frase contundente: "No soy la prensa. Soy la conductora estrella del programa". Tras ese picante ida y vuelta, la charla tomó un rumbo más íntimo y se enfocó en las preferencias románticas de la movilera.

Respecto a su historial amoroso, la cronista recordó con nostalgia un viejo romance del norte del país al señalar: "Fui muy feliz con un salteño, pero eso ya prescribió". La confesión abrió la puerta para que indagaran sobre qué características debe tener una persona para conquistarla hoy en día.