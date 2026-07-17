Acorralada por Moria Casán, Mercedes Ninci terminó revelando su secreto amoroso mejor guardado: "Me gustan los..."
En La mañana con moria, la reconocida periodista se confesó en vivo con la conductora y dio detalles de su vida sentimental.
Durante una reciente emisión del ciclo La mañana con Moria, Moria Casán descolocó por completo a Mercedes Ninci con un interrogante sin filtros. Fiel a su perfil frontal y directo, la conductora aprovechó un móvil en vivo para incomodar a la cronista de exteriores con una consulta sumamente picante sobre su extensa trayectoria en el ámbito de la actualidad política y judicial.
"En todos tus años de calle, que es lo que más te gusta hacer y lo hacés tan bien, ¿te levantaste alguna vez a alguno? ¿Fiscales, jueces, abogados?", lanzó la diva sin rodeos. Frente al sorpresivo planteo, la periodista intentó evadir el momento apelando al humor: "No hago declaraciones a la prensa".
Sin embargo, "La One" no se dio por vencida ante la rápida respuesta de su comapañera y retrucó la situación con una frase contundente: "No soy la prensa. Soy la conductora estrella del programa". Tras ese picante ida y vuelta, la charla tomó un rumbo más íntimo y se enfocó en las preferencias románticas de la movilera.
Respecto a su historial amoroso, la cronista recordó con nostalgia un viejo romance del norte del país al señalar: "Fui muy feliz con un salteño, pero eso ya prescribió". La confesión abrió la puerta para que indagaran sobre qué características debe tener una persona para conquistarla hoy en día.
"Reconozco que me gustan los tipos del interior", admitió Mercedes Ninci de cara a las preguntas sobre su presente. Para cerrar el tema y dejar bien en claro qué tipo de salidas prefiere a la hora de una cita, la periodista concluyó con una llamativa definición sobre su estilo de vida ideal: "Me gusta más estar charlando con un hombre en un patio de tierra, alrededor de un fogón, que en un restaurante de Puerto Madero".